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Fox Sports: Адвокат покинет пост главного тренера сборной Голландии на следующей неделе
Товарняк с Румынией отработает, а потом – на биржу труда.
Товарищеский матч сборной Голландии против команды Румынии станет последним для Дика Адвоката в роли главного тренера нидерландской сборной. Об этом сообщает Fox Sports.
По информации источника, тренер сам сказал о намерении прекратить работу со сборной: «Это две моих последних игры, а потом я прекращаю работу со сборной Голландии».
- Голландия проведет товарищеский матч с Шотландией 9 ноября.
- Игра с Румынией намечена на 14 ноября.
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