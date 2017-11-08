Eurosport

Fox Sports: Адвокат покинет пост главного тренера сборной Голландии на следующей неделе

Fox Sports: Адвокат покинет пост главного тренера сборной Голландии на следующей неделе
Eurosport

7 мин. назад

Товарняк с Румынией отработает, а потом – на биржу труда.

Товарищеский матч сборной Голландии против команды Румынии станет последним для Дика Адвоката в роли главного тренера нидерландской сборной. Об этом сообщает Fox Sports.

По информации источника, тренер сам сказал о намерении прекратить работу со сборной: «Это две моих последних игры, а потом я прекращаю работу со сборной Голландии».

  • Голландия проведет товарищеский матч с Шотландией 9 ноября.
  • Игра с Румынией намечена на 14 ноября.

Все новости футбола

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Федерер в юбке, Маррей в парике. Вся дичь благотворительного матча Роджера и Энди

03:00
Популярные видео
Если бы гол Овечкина считали за три, «Вашингтон» не проиграл бы «Баффало»
 272 просмотров13 ч
«Айлендерс» и «Эдмонтон» дотянули до овертайма, а потом быстренько разошлись по домам
 43 просмотров13 ч
А еще вам может понравиться