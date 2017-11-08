Fox Sports: Адвокат покинет пост главного тренера сборной Голландии на следующей неделе

Товарищеский матч сборной Голландии против команды Румынии станет последним для Дика Адвоката в роли главного тренера нидерландской сборной. Об этом сообщает Fox Sports.

По информации источника, тренер сам сказал о намерении прекратить работу со сборной: «Это две моих последних игры, а потом я прекращаю работу со сборной Голландии».

Голландия проведет товарищеский матч с Шотландией 9 ноября.

Игра с Румынией намечена на 14 ноября.

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