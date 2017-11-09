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Лионель Месси принял Себастьяна Дриусси за простого болельщика – пришлось извиняться

Месси принял Дриусси за простого болельщика – пришлось извиняться
Eurosport

6 мин. назад

Надел кепку – стал другим человеком.

После тренировки сборной Аргентины в московском отеле Себастьян Дриусси попросил Лионеля Месси о совместном фото, и тот согласился.

Форвард «Зенита» опубликовал пикчу в инстаграме.

«Спасибо за фото, кумир», – написал Дриусси.

Позже Дриусси получил от Месси смс с извинениями. Оказалось, пятикратный обладатель «Золотого мяча» не узнал партнера по сборной из-за кепки и принял его за простого болельщика, передает TyC Sports.

  • Дриусси был вызван в сборную Аргентины вместо травмированного Мауро Икарди.
  • Матч Россия – Аргентина пройдет 11 ноября на стадионе «Лужники».

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