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Тренеру сборной Румынии принесли на пресс-конференцию ботл с алкоголем, и ему понравилось

Тренеру сборной Румынии принесли на пресс-конференцию ботл с алкоголем, и ему понравилось
Eurosport

1 час назад

Космин Контра получил награду после победы над Турцией.

Сборная Румынии в четверг обыграла Турцию в товарищеском матче.

В начале послематчевой пресс-конференции главный тренер румын получил в подарок бутылку без этикетки, но определенно с алкоголем. Коуч удивился, но отказываться от презента не стал.

  • Румыния выиграла у Турции со счетом 2:0.
  • Обе команды провалили отборочный турнир к ЧМ-2018, заняв в своих группах четвертые места.
  • Контра возглавил румынскую сборную в сентябре, после того, как команда потеряла шансы на выход на мундиаль.

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