Eurosport
Тренеру сборной Румынии принесли на пресс-конференцию ботл с алкоголем, и ему понравилось
Космин Контра получил награду после победы над Турцией.
Сборная Румынии в четверг обыграла Турцию в товарищеском матче.
В начале послематчевой пресс-конференции главный тренер румын получил в подарок бутылку без этикетки, но определенно с алкоголем. Коуч удивился, но отказываться от презента не стал.
- Румыния выиграла у Турции со счетом 2:0.
- Обе команды провалили отборочный турнир к ЧМ-2018, заняв в своих группах четвертые места.
- Контра возглавил румынскую сборную в сентябре, после того, как команда потеряла шансы на выход на мундиаль.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте