Тренеру сборной Румынии принесли на пресс-конференцию ботл с алкоголем, и ему понравилось

Сборная Румынии в четверг обыграла Турцию в товарищеском матче.

В начале послематчевой пресс-конференции главный тренер румын получил в подарок бутылку без этикетки, но определенно с алкоголем. Коуч удивился, но отказываться от презента не стал.

Румыния выиграла у Турции со счетом 2:0.

Обе команды провалили отборочный турнир к ЧМ-2018, заняв в своих группах четвертые места.

Контра возглавил румынскую сборную в сентябре, после того, как команда потеряла шансы на выход на мундиаль.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме