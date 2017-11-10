Getty Images

Fótbolti: «МЮ» послал скаута на матч Исландия – Чехия, но слегка ошибся страной

Fótbolti: «МЮ» послал скаута на матч Исландия – Чехия, но слегка ошибся страной
Eurosport

18 мин. назадИзменено 16 мин. назад

Даже в 21 веке такое случается.

Впечатленное прогрессом исландского футбола руководство «МЮ» поставило скаутам задачу просмотреть потенциальных новичков в товарищеской игре Исландия – Чехия.

Клуб связался с Федерацией футбола Исландии (KSI) и заказал для своих представителей билеты. Но в итоге затея обернулся страшным фэйлом.

Скаут «МЮ» приземлился в Рейкьявике, добрался до стадиона «Лаугардалсвёллур» и обнаружил его абсолютно пустым. Тогда он связался с KSI, где ему и указали на ужасную ошибку: матч проходил не в Исландии, где температура уже опустилась до нуля, а в теплом Катаре, передает исландский сайт Fótbolti.

  • Исландия проиграла со четом 1:2.
  • В 2016 году Исландия впервые выступила на крупном турнире, дойдя до четвертьфинала Евро.
  • Спустя два года Исландия дебютирует на ЧМ и станет самым маленьким участником по населению в истории мундиалей.

Больше футбольных видео на нашем канале в YouTube

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Федерер в юбке, Маррей в парике. Вся дичь благотворительного матча Роджера и Энди

03:00
Популярные видео
Если бы гол Овечкина считали за три, «Вашингтон» не проиграл бы «Баффало»
 984 просмотров08/11 в 08:34
«Айлендерс» и «Эдмонтон» дотянули до овертайма, а потом быстренько разошлись по домам
 154 просмотров08/11 в 08:36
А еще вам может понравиться