Fótbolti: «МЮ» послал скаута на матч Исландия – Чехия, но слегка ошибся страной

Впечатленное прогрессом исландского футбола руководство «МЮ» поставило скаутам задачу просмотреть потенциальных новичков в товарищеской игре Исландия – Чехия.

Клуб связался с Федерацией футбола Исландии (KSI) и заказал для своих представителей билеты. Но в итоге затея обернулся страшным фэйлом.

Скаут «МЮ» приземлился в Рейкьявике, добрался до стадиона «Лаугардалсвёллур» и обнаружил его абсолютно пустым. Тогда он связался с KSI, где ему и указали на ужасную ошибку: матч проходил не в Исландии, где температура уже опустилась до нуля, а в теплом Катаре, передает исландский сайт Fótbolti.

Исландия проиграла со четом 1:2.

В 2016 году Исландия впервые выступила на крупном турнире, дойдя до четвертьфинала Евро.

Спустя два года Исландия дебютирует на ЧМ и станет самым маленьким участником по населению в истории мундиалей.

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