Дик Адвокат повторил рекорд по победам во главе сборной Голландии

9 ноября сборная Голландии обыграла Шотландию в товарищеской игре со счетом 1:0. Благодаря этому результату главный тренер Дик Адвокат повторил национальный рекорд: победа стала для него 36-й у руля «оранжевых».

Прежде такое удалось только англичанину Бобу Гленденнингу, рулившему голландской сборной в 1923 и 1925-1940 годах. При этом Адвокату потребовались меньше матчей – 61 против 87.

14 ноября Адвокат может установить новый рекорд в товарищеской игре с Румынией. После этого матча специалист оставит пост.

Адвокат возглавил «оранье» в мае 2017 года. Это его третий срок. Прежде он работал с родной сборной в 1992-1994 и 2002-2004 годах. При нем Голландия дошла до четвертьфинала ЧМ-1994 и полуфинала Евро-2004.

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