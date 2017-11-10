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Дик Адвокат повторил рекорд по победам во главе сборной Голландии
Единственное, что порадует 70-летнего тренера за полгода работы в «оранье».
9 ноября сборная Голландии обыграла Шотландию в товарищеской игре со счетом 1:0. Благодаря этому результату главный тренер Дик Адвокат повторил национальный рекорд: победа стала для него 36-й у руля «оранжевых».
Прежде такое удалось только англичанину Бобу Гленденнингу, рулившему голландской сборной в 1923 и 1925-1940 годах. При этом Адвокату потребовались меньше матчей – 61 против 87.
- 14 ноября Адвокат может установить новый рекорд в товарищеской игре с Румынией. После этого матча специалист оставит пост.
- Адвокат возглавил «оранье» в мае 2017 года. Это его третий срок. Прежде он работал с родной сборной в 1992-1994 и 2002-2004 годах. При нем Голландия дошла до четвертьфинала ЧМ-1994 и полуфинала Евро-2004.
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