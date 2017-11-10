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Сандро Вагнер: «Даже если забью 10 голов на «Уэмбли», то все равно не буду круче мусорщика»
Скромняшка.
Немного философской лирики от нападающего «Хоффенхайма» и сборной Германии Сандро Вагнера.
«Я никогда не сомневался в своих силах. Сегодня я благодарен тому, что моя карьера развивалась по-другому сценарию, нежели у большинства других сборников. С человеческой точки зрения, сложные карьерные ситуации закалили меня.
Даже если я забью 10 голов на Уэмбли, то все равно буду помнить, что я не круче того, кто занимается сбором мусора», – сказал Вангер в интервью TZ.
- Вагнер дебютировал за сборную Германии в 2017 году в 29-летнем возрасте и выиграл с ней Кубок Конфедераций.
- Германия проведет гостевой товарищеский матч против Англии 10 ноября на Уэмбли. Матч начнется в 23:00 мск.
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