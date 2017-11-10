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Охранники московской гостиницы не узнали Алессандро Дель Пьеро и не пускали его к Лионелю Месси

Охранники московской гостиницы не узнали Дель Пьеро и не пускали его к Месси
Eurosport

1 час назадИзменено 36 мин. назад

Парни совсем не разбираются в футболе.

Алессандро Дель Пьеро вместе с помощниками и журналистами приехал в столичную гостиницу, где расположилась сборная Аргентины. Легендарный итальянец хотел навестить Лионеля Месси, но охранники, не узнав его, отказались пропускать внутрь.

Как сообщает L!fe.ru, ситуацию разрешил один из тренеров сборной Аргентины, который обнял Дель Пьеро и провел его в гостиницу.

  • Экс-форвард «Ювентуса» и сборной Италии Алессандро Дель Пьеро прилетел в Москву на презентацию официального мяча ЧМ-2018, которая состоялась в четверг.
  • Аргентина 11 ноября в «Лужниках» встретится в товарищеском матче со сборной России.
  • Этот матч станет первым на главном стадионе России, после реконструкции. При этом букмекеры не верят в то, что игра получится результативной.

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