Хамес Родригес свалился от легкого толчка корейца, как будто тот его шарахнул электрошокером

Эпизод произошел на 18-й минуте товарищеского матча между Колумбией и Южной Кореей.

Хамес Родригес посчитал, что лежащий на газоне корейский футболист симулирует травму и поднял его, схватив за футболку. В этот момент колумбийца оттолкнул другой соперник, после чего Хамес свалился на землю, изображая тяжелые мучения.

Во время стычки между игроками произошел еще один неприятный эпизод. Полузащитник Эдвин Кардона в перепалке с соперником совершил расистский жест, растянув веки и изобразив узкие глаза.

Матч завершился победой корейцев со счетом 2:1.

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