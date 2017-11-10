Eurosport
Хамес Родригес свалился от легкого толчка корейца, как будто тот его шарахнул электрошокером
Противная симуляция полузащитника сборной Колумбии.
Эпизод произошел на 18-й минуте товарищеского матча между Колумбией и Южной Кореей.
Хамес Родригес посчитал, что лежащий на газоне корейский футболист симулирует травму и поднял его, схватив за футболку. В этот момент колумбийца оттолкнул другой соперник, после чего Хамес свалился на землю, изображая тяжелые мучения.
- Во время стычки между игроками произошел еще один неприятный эпизод. Полузащитник Эдвин Кардона в перепалке с соперником совершил расистский жест, растянув веки и изобразив узкие глаза.
- Матч завершился победой корейцев со счетом 2:1.
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