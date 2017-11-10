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Колумбиец показал корейцу узкие глаза и даже не получил карточку

Колумбиец показал корейцу узкие глаза и даже не получил карточку
Eurosport

58 мин. назад

Эдвин Кардона позволил себе расистский жест.

Полузащитник Эдвин Кардона в перепалке с соперником на 18-й минуте совершил расистский жест, растянув веки и изобразив узкие глаза.

Арбитр не заметил поступка футболиста, и тот избежал наказания.

  • Эпизоду предшествовала симуляция Хамеса Родригеса, который свалился на газон от легкого толчка соперника.
  • Матч завершился победой корейцев со счетом 2:1.

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