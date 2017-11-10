Eurosport
Колумбиец показал корейцу узкие глаза и даже не получил карточку
Эдвин Кардона позволил себе расистский жест.
Полузащитник Эдвин Кардона в перепалке с соперником на 18-й минуте совершил расистский жест, растянув веки и изобразив узкие глаза.
Арбитр не заметил поступка футболиста, и тот избежал наказания.
- Эпизоду предшествовала симуляция Хамеса Родригеса, который свалился на газон от легкого толчка соперника.
- Матч завершился победой корейцев со счетом 2:1.
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