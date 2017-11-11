«У него большое сердце». Неймар расплакался на пресс-конференции после мотивации тренера

Тите и Неймар пришли на пресс-конференцию после товарищеского матча с Японией. Один из журналистов задал вопрос тренеру, нет ли у него проблем с нападающим, учитывая, что приход Неймара негативно отразился на обстановке в раздевалке «ПСЖ». Тите вступился за нападающего.

«Мы работаем вместе уже полтора года, и мне надоело слышать, что у меня якобы есть проблемы с Неймаром из-за его огромного влияния в раздевалке.

Мы неидеальны, мы люди. Иногда мы реагируем неправильно. Я делал так во время карьеры. Но есть обстоятельства, которые надо учитывать и надо быть осторожным, чтобы не обобщать. Я могу говорить о характере Неймара, его сущности и большом сердце», – цитирует Тите Marca.

После слов тренера Неймар обнял его и покинул пресс-конференцию.

Бразильцы победили Японию со счетом 3:1.

Ранее французские медиа сообщали, что у Неймара серьезный конфликт с главным тренером «ПСЖ» Унаи Эмери и форвардом Эдинсоном Кавани.

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