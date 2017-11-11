«Анхель – один из многих, у кого нет самокритики». Ди Мария не звезда «ПСЖ», а нытик и трус

14 июля 2014 года Анхель ди Мария был самым несчастным человеком на Земле. Он потянул мышцу при ударе в четвертьфинале ЧМ, неделю вкалывал стволовые клетки, не восстановился к финалу с немцами и поднялся со всеми за серебром. Ди Мария получил медаль 15-м по счету, но точно стоял бы вторым в очереди за золотом, если Аргентина победила. Никто на ЧМ-2014 не сделал больше для «альбиселесте», но у Анхеля не было пиар-поддержки, возносящей его при успехах и ищущей других виноватых при провалах.

В тот день он был лучшим футболистом планеты для людей, которые смотрят игру, а не в WhoScored. Самый полезный полузащитник «Реала», вернувшего в Мадрид кубок чемпионов, и важная часть аргентинской системы. В оборонительном футболе той сборной Ди Мария идеально переводил игру в нападение и разгонял атаки. Летом 2014-го не было парня горячее этого лопоухого и смешного чудака.

Анхель логично обиделся, что в аналитике победы «Реала» упомянули лидерские свойства Роналду, характер Рамоса, рывки Марсело и гол Бэйла, но не его. Флорентино привез из ЧМ в Бразилии на «Бернабеу» Хамеса Родригеса, поэтому не очень держался за аргентинца. У Ди Марии тем летом были развилки в Париж, Монако и Манчестер, и он подписался с «Юнайтед».

В вакууме Анхель выбирал логичные и правильные варианты. «Олд Траффорд» казался раем – топ-клуб в перестройке и гибкая звезда в середину поля. После провала в АПЛ трип в «ПСЖ» – идеальное место для зализывания ран, а Лиге 1 необходим постер-бой, которого зовут не Златан. И каждый раз все портил сам Ди Мария.

В «МЮ» он превратился из лучшего игрока сентября в худшее приобретение сезона, создал максимально токсичную атмосферу в раздевалке и слишком неправильно разругался с Луи ван Галом. Ди Мария сдерживался весь год, но с первым хрустом французской булки вывалил на тренера все: «Тяжело адаптироваться к его философии, и все делают то, что хочет Луи». Анхеля можно было понять, если бы он уехал из Манчестера победителем. Но аргентинец пинал Ван Гала и восемь месяцев спустя, хотя был в такой же яме – вылететь из Лиги чемпионов от «Ман Сити» Пеллегрини так же позорно, как праздновать победу в рэп-баттле чебупелями.

Нулевой пиар и отсутствие грамотного менеджера создали Ди Марии репутацию угрюмого подлеца, бурчащего на тренеров за спиной, а не в лицо. Там, где личные помощники превознесли бы его рекорд по ассистам в Лиге 1, Анхель получил лишь забвение и кучу бабла на «Парк де Пренс». «Никогда не видел игроков, которые не винят во всем тренера, а смотрят на себя и свою игру. Ди Мария – лишь один из многих футболистов без самокритики», – отбрил Луи ван Гал, и эта оценка похожа на правду.

Если бы Анхель играл в 70-е и не раздавал дурацкие интервью в бешеном количестве, то до нас дошел бы кем-то вроде Эдуарда Стрельцова – гением, оставившим после себя кучу вопросов и параллельную вселенную, в которой не было бы травм и запоротых проходных игр. В ту эпоху фанаты видели бы игру аргентинца раз в четыре года и домысливали себе в мощных передачах фантастический талант и стальной характер.

Но в реальности Ди Мария раскрывался в матчах, когда у «ПСЖ» перло, и нырял на глубину, едва парижан прижимали чуть сильнее. Простой пример – 1/8 финала ЛЧ с «Барселоной». На «Парк де Пренс» ушастик сделал дубль, а в ответке на «Камп Ноу» терял каждый третий мяч.

С переездом Неймара с Мбаппе во французскую столицу Ди Мария превратился из потенциального франчайз-игрока в актив, который еще не поздно спихнуть, пока УЕФА не прижала за финансовый фэйр-плей. Этим летом его чуть не отдали в «Барселону», а через три месяца после срыва трансфера Анхель сказал: «Был близок и одновременно далек от перехода в «Барсу». Мне могут свистеть на «Камп Ноу» за прошлое в «Реале», но в этом нет ничего особенного».

Очень в стиле Ди Марии – сказать что-то после того, как все кончилось и нет возможности повлиять на что-то словами. Не удивляйтесь, если первым, кто приложит Унаи Эмери в интервью после увольнения, будет не взрывной и яркий Неймар, а тихая звезда, бессильно копившая злобу на скамейке.

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