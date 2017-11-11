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Рубен Лофтус-Чик хардкорно прокинул мяч мужду ног сразу двум немцам
Полузащитник украсил скучнейший товарищеский матч на «Уэмбли».
Сборные Англии и Германии провели безголевой товарищеский матч на «Уэмбли».
Хозяева отметились одним ударом в створ, а одним из лучших в их составе был полузащитник «Кристал Пэлас» Рубер Лофтус-Чик. В одном из эпизодов парень исполнил Неймара, прокинув мяч мужду ног сразу двум соперникам. Особенно позорно был обыгран Лерой Сане.
- Матч против Германии стал для Лофтус-Чика первым за сборную Англии.
- На счету полузащитника 40 матчей и 16 голов за сборные Англии разных возрастов.
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