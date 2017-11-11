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Южнокореец резким маневром унизил и оставил за спиной Хамеса Родригеса
Звезда «Баварии» не ожидал от соперника такой прыти.
Хамес Родригес оказался одним из главных действующих лиц товарищеского матча против Южной Кореи.
В одном из эпизодов колумбиец скосил соперника, дерзко поднял его с газона, а после симулировал удар по лицу. Возможно, злость полузащитника по отношению к сопернику была вызвана унизительной обводкой Сонъён Ки: южнокореец здорово прокинул мяч мимо Хамеса после перехвата, а после убрал его на замахе. Любой бы после такого остался недоволен.
- Матч завершился победой Южной Кореи – 2:1.
- Обе команды приедут на ЧМ-2018 в России, который состоится с 14 июня по 15 июля.
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