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Южнокореец резким маневром унизил и оставил за спиной Хамеса Родригеса

Южнокореец резким маневром унизил и оставил за спиной Хамеса
Eurosport

1 час назадИзменено 42 мин. назад

Звезда «Баварии» не ожидал от соперника такой прыти.

Хамес Родригес оказался одним из главных действующих лиц товарищеского матча против Южной Кореи.

В одном из эпизодов колумбиец скосил соперника, дерзко поднял его с газона, а после симулировал удар по лицу. Возможно, злость полузащитника по отношению к сопернику была вызвана унизительной обводкой Сонъён Ки: южнокореец здорово прокинул мяч мимо Хамеса после перехвата, а после убрал его на замахе. Любой бы после такого остался недоволен.

  • Матч завершился победой Южной Кореи – 2:1.
  • Обе команды приедут на ЧМ-2018 в России, который состоится с 14 июня по 15 июля.

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