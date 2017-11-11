Россия – Аргентина: перед матчем

РФС наконец услышала фанатов: теперь сборная России будет играть с середнячками из Аргентины и Испании, а не с непобедимыми монстрами из Южной Кореи, Ирана и «Динамо». Месси и его дружочков увидят более 80 тысяч человек: за сутки до игры РФС реализовала 77 тысяч билетов, кто-то подтянется перед самым свистком. Это будет первый матч в истории обновленных «Лужников»,которые примут финал ЧМ-2018.

Черчесов и Сампаоли особо не удивили и вызвали всех самых крутых: Станислав испугал соперника Ерохиным, Габуловым, Швецом и Заболотным, а Хорхе позвал Месси, Агуэро, Дибалу и Маскерано. Лео точно выйдет на поле – стороны уже обсудили этот важный пункт, но не ясно, сколько он будет радовать фанатов. Вероятно, такая же ситуция и с Куном.

Обе команды заставили болельщиков депрессовать. Россия очень грустно отыграла последние товарняки, а аргентинцы в последний момент вскочили на третье место: если бы «Альбиселесте» полетела мимо мундиаля, то от хохота их Португалии закладывало бы уши.

Кто что сказал

Станислав Черчесов, главный тренер сборной России: «Думаю, что в плане игры мы сделали качественный скачок. И болельщики нам стали больше симпатизировать. Неслучайно на каждом матче стадионы забиты до отказа. Ждем аншлага и на игре с Аргентиной». («Р-Спорт»)

Георгий Джикия, защитник сборной России: «С любой командой можно играть. Главное – сосредоточиться на своей игре. Буду играть по-спортивному, как всегда. С одной стороны, бороться до конца. С другой – зачем специально наносить человеку травму?

Футболка Месси? Не буду спорить за нее. Сосредоточусь только на игре. О футболке не думаю». («СЭ»)

Алан Дзагоев, полузащитник сборной России: «Хочется встретиться с такими игроками, как Месси, прочувствовать свой уровень на их фоне. Я играл с хорошими футболистами, выходил на поле против «Реала» с Криштиану Роналду. С Месси выступать не доводилось, надеюсь, в этот раз получится противостоять ему». (Россия-24)

Леандро Паредес, полузащитник сборной Аргентины: «Конечно, аргентинцы немного боятся вещей, которые читают в газетах и на сайтах. Не знаю, что может случиться, что произойдет. Мы стараемся успокоиться, и надеемся, что ничего плохого не произойдет. Это не влияет на нашу производительность на поле. (Ultimo Uomo)

Лионель Месси, бог: «Сампаоли – очень умный человек, который ясно представляет себе, что хочет от команды. То, как он живет профессией, как готовит игроков, как думает наперед вызывает большое уважение. Так было и в сборной Чили, и в «Севилье». Это то, чего мы все ждали». (TyC Sports)

Цифры говорят

Это первый матч, который примут обновленные «Лужники».

Аргентина обеспечила себе путевку на ЧМ-2018, заняв третье место в отборочной группе Южной Америки. Команда Сампаоли проиграла Бразилии 13 очков.

Ранее Россия и Аргентина провели один матч: южноамериканцы победили в Москве со счетом 3:2.

Аргентина занимает в рейтинге ФИФА 4-е место, Россия – 65-е.

В последних пяти матчах Россия обыграла только «Динамо» и Южную Корею.

Всего в 2017 году сборная России забила 18 мячей, из них 4 – автоголы. Это лучший бомбардир команды.

Люди в черном

Обслуживать встречу будет словенская бригада арбитров во главе с Дамиром Скоминой. На Кубке Конфедераций 41-летний рефери работал на одном матче: Камерун слил Чили (0:2). Также Скомина судил 3 матча ЛЧ-2017/18: при нем рубились «Ницца» и «Наполи», «Барселона» и «Ювентус», «Челси» и «Рома».

Котировки букмекеров

В команду Черчесова не очень верят, но это неплохой коэфицент для команды со дна рейтинга ФИФА. Если любишь рисковать и срывать кэш, то тебе сюда.

Победа России: 5

Ничья: 3.58

Победа Аргентины: 1.825

Ориентировочные составы

Аргентина

Россия

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