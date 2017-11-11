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Блез Матюиди чмокнул Антуанна Гризманна, пока тот нежился в объятиях Поля Погба
Французские сборники сеют любовь.
Нежнейшая сцена произошла после с раздевалке сборной Франции после товарищеского матча против сборной Уэльса (2:0). Нападающий Антуан Гризманн и полузащитник Поль Погба очень обрадовались друг другу и кинулись в объятья.
Идиллии партнеров помешал Блез Матюиди, который чмокнул Гризманна в щеку и смущенно скрылся из кадра.
- Поль Погба вернулся к тренировкам после травмы.
- Гризманн стал автором одного из голов в игре с Уэльсом.
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