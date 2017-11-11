Россия пропустила от Серхио Агуэро и сборной Аргентины на 86-й минуте

Товарищеская встреча стала первой на стадионе «Лужники» после его масштабного ремонта к ЧМ-2018. В стартовом составе аргентинцев вышел форвард «Барселоны» Лионель Месси.

Сборная Аргентины в первом тайме упустила три голевых момента. На 20-й минуте Анхель ди Мария после передачи Месси не забил Игорю Акинфееву ударом под опорную ногу, а через четыре минуты Серхио Агуэро опасно выстрелил после дриблинга из-за штрафной. В конце тайма Ди Мария сделал кросс с левого фланга, Агуэро был один в штрафной и не попал из центра в сетку – Акинфеев вытащил мяч из угла.

За 45 минут сборная России не нанесла ни одного удара в створ и владела мячом 25% времени. В перерыве Станислав Черчесов выпустил на замену Игоря Смольникова и Алана Дзагоева. Хозяева отодвинули игру от своих ворот и создали опасный момент с ударом Дениса Глушакова из штрафной на 61-й минуте.

На 86-й минуте Серхио Агуэро поймал передачу низом с правого фланга, первым ударом попал в защитника, а вторым головой закинул мяч в сетку. Сборная Аргентины победила – 1:0.

Следующие контрольные игры обе сборные проведут в России 14 ноября.

Команда Станислава Черчесова примет Испанию в Санкт-Петербурге, Аргентина встретится с Нигерией в Краснодаре.

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