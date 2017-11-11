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Боруц трогательно завершил карьеру в сборной. Его проводили живым коридором и орущим стадионом
Теперь только «Борнмут».
Товарищеский матч Польша – Уругвай ознаменовался проводами 37-летнего голкипера Артура Боруца.
Капитан «бело-красных» отыграл последний тайм за национальную команду и на 45-й минуте уступил место в воротах и повязку Лукашу Фабианьскому под аплодисменты заполненной арены «Гданьск» и партнеров по команде, выстроившихся в почетный коридор.
- Матч Польша – Уругвай завершился нулевой ничьей.
- Боруц объявил об уходе из национальной команды в марте 2017 года. Артур провел за сборную 65 матчей, выступил на ЧМ-2006 и Евро-2008.
- Польша выиграла отборочную группу Е и квалифицировалась на мундиаль впервые с 2006 года.
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