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Королевский финт Килиана Мбаппе, который напомнит о пиковом Зинедине Зидане
Истинный наследник великого бербера.
Сборная Франции уверенно обыграла Уэльс в товарищеском матче со счетом 2:0.
Самый дорогой француз в истории Килиан Мбаппе так и не забил, зато порадовал «Стад де Франс» несколькими трюками с мячом, один из которых и вовсе напоминает легендарный финт Зинедина Зидана.
- Мбаппе провел 9 матчей за сборную Франции, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи. В матче с Уэльсом он ассистировал Оливье Жиру.
- «Трехцветные» квалифицировались на ЧМ-2018.
- Уэльс в последнем туре квалификации неожиданно влетел Ирландии (0:1) и остался без ЧМ.
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