Королевский финт Килиана Мбаппе, который напомнит о пиковом Зинедине Зидане

Сборная Франции уверенно обыграла Уэльс в товарищеском матче со счетом 2:0.

Самый дорогой француз в истории Килиан Мбаппе так и не забил, зато порадовал «Стад де Франс» несколькими трюками с мячом, один из которых и вовсе напоминает легендарный финт Зинедина Зидана.

Мбаппе провел 9 матчей за сборную Франции, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи. В матче с Уэльсом он ассистировал Оливье Жиру.

«Трехцветные» квалифицировались на ЧМ-2018.

Уэльс в последнем туре квалификации неожиданно влетел Ирландии (0:1) и остался без ЧМ.

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