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Королевский финт Килиана Мбаппе, который напомнит о пиковом Зинедине Зидане

Королевский финт Мбаппе, который напомнит о пиковом Зидане
Eurosport

1 час назад

Истинный наследник великого бербера.

Сборная Франции уверенно обыграла Уэльс в товарищеском матче со счетом 2:0.

Самый дорогой француз в истории Килиан Мбаппе так и не забил, зато порадовал «Стад де Франс» несколькими трюками с мячом, один из которых и вовсе напоминает легендарный финт Зинедина Зидана.

  • Мбаппе провел 9 матчей за сборную Франции, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи. В матче с Уэльсом он ассистировал Оливье Жиру.
  • «Трехцветные» квалифицировались на ЧМ-2018.
  • Уэльс в последнем туре квалификации неожиданно влетел Ирландии (0:1) и остался без ЧМ.

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