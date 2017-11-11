Месси, Месси, Месси, немножко Агуэро и другие моменты матча России с Аргентиной

Сборная России открыла обновленные «Лужники» матчем с Лионелем Месси и 10 другими аргентинцами. Участие звезды «Барселоны» прописывали в контракте отдельно, поэтому Лео вывел «альбиселесте» на поле с капитанской повязкой.

Команда Черчесова играла по привычной схеме с тремя защитниками, что сделало главным движком левого латераля Константина Рауша. Русский немец был единственным из хозяев, у которого что-то получалось впереди – атака сборной России выглядела инертно.

Многое получалось у соперников. За первую половину аргентинцы создали три убойных момента. Сначала Месси получил неожиданно много пространства в опорной зоне (интересно, был ли на трибунах Игорь Денисов), отдал пас на Ди Марию, но Анхель не забил Акинфееву под опорную ногу.

Четыре минуты спустя Серхио Агуэро развернулся перед штрафной, продвинулся чуть вперед с дриблингом и пробил издали – Игорь еще разок спас сборную.

Под конец тайма стало совсем невыносимо, а еще немного стыдно. Ди Мария остался один на левом фланге, запулил мяч в центр, а одинокий Агуэро свободно пробил из штрафной. 0:0 к перерыву сохранила только реакция Акинфеева.

В перерыве Денис Глушаков выдал лучший отбор в карьере и гениально сыграл на перехвате. Еще в подтрибунных помещениях капитан «Спартака» подрезал футболку Лионеля Месси и зачем-то отдал ему свою.

Во второй половине Станислав Черчесов снял с игры Фернандеса и Полоза и выпустил Смольникова с Дзагоевым. Как раз из зоны свеженького латераля «Зенита» аргентинцы создали первый момент тайма. Месси выскочил на край штрафной, черпачком сделал пасво вратарскую на Сальвио, но подбежавший Рауш головой вынес мяч с ленточки.

Сборная России чуть оживилась, создала полумомент Глушакова (по неподтвержденной информации, он надел под свою майку футболку Месси), но его удар в перчатки Ромеро долго оставался единственным в створ.

Команды долго возились с мячом, пока аргентинцы не взвели курок. Вышедший на замену Кристиан Павон улетел по правому флангу и прострелил на Агуэро. Кун сначала попал в Джикию, но вторым касанием добавил мяч в сетку головой. Возможно, Павон попал в такую вкусную позицию из офсайда, но лайнсмен ничего не заметил.

Этот гол подбросил Агуэро на третье место в листе бомбардиров сборной Аргентины. Русские футболисты не сравняли счет в финале и проиграли первый матч обновленных «Лужников» – 0:1.

Сборная Аргентины летит в Краснодар на товарняк с Нигерией, а Лионель Месси отправляется в Барселону – он пропустит этот контрольный матч, хватит с него России.

Россия – Аргентина – 0:1

Баттл Лионеля Месси и Игоря Акинфеева и еще 6 кадров с матча Россия – Аргентина

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