Баттл Лионеля Месси и Игоря Акинфеева и еще 6 кадров с матча Россия – Аргентина

Главное событие осени в России – лучший стадион страны открыт, на первый матч продано 77 тысяч билетов.

Все объективы сфокусировались на одном человеке. «Первый канал» даже выделил для Месси специальную камеру, которая следила за аргентинцем весь матч.

Президент РФ Владимир Путин открыл «Лужники», но на матч с Аргентиной пришел премьер Дмитрий Медведев. И другая московская элита.

Аргентина доминировала в первом тайме. Выигрывала единоборства. Владела мячом. Но не забивала.

Не забивала, потому что Игорь Акинфеев.

Кипер сборной России был в 5 минутах от сухаря, как вдруг Серхио Агуэро.

Вся суть матча Россия – Аргентина в одном кадре.

Месси, Месси, Месси, немножко Агуэро и другие моменты матча России с Аргентиной

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