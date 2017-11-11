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Баттл Лионеля Месси и Игоря Акинфеева и еще 6 кадров с матча Россия – Аргентина

Баттл Месси и Акинфеева и еще 6 кадров с матча Россия – Аргентина
Eurosport

1 час назад

«Лужники» открыл гол Серхио Агуэро.

Главное событие осени в России – лучший стадион страны открыт, на первый матч продано 77 тысяч билетов.

Россия – Аргентина

Все объективы сфокусировались на одном человеке. «Первый канал» даже выделил для Месси специальную камеру, которая следила за аргентинцем весь матч.

Месси (Россия – Аргентина)

Президент РФ Владимир Путин открыл «Лужники», но на матч с Аргентиной пришел премьер Дмитрий Медведев. И другая московская элита.

Мутко, Медведев, Собянин

Аргентина доминировала в первом тайме. Выигрывала единоборства. Владела мячом. Но не забивала.

Россия – Аргентина

Не забивала, потому что Игорь Акинфеев.

Россия – Аргентина

Кипер сборной России был в 5 минутах от сухаря, как вдруг Серхио Агуэро.

Россия – Аргентина

Вся суть матча Россия – Аргентина в одном кадре.

Россия – Аргентина

Месси, Месси, Месси, немножко Агуэро и другие моменты матча России с Аргентиной

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