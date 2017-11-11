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Игрок сборной России Денис Глушаков: «Брошу футболку Лионеля Месси в стирку»
Звучит оскорбительно.
Полузащитник сборной России Денис Глушаков рассказал об обмене футболками с Лионелем Месси.
– Покажете, что в пакете?
– Нет! Футболка как футболка. В стирку брошу, постираю.
– Поменяться футболками в перерыве – это как?
– Нормально. Бывало такое, что и со мной менялись в перерыве. Ничего особенного.
– Заранее договорились?
– Не договаривались. Просто попросил поменяться. Когда шли под трибуну. Что вы начинаете – перед матчем попросил...
– Серьезно?!
– Да я шучу. Не планировал, так получилось.
- Россия проиграла Аргентине 0:1, пропустив единственный мяч на 86-й минуте.
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Источник: «СЭ»