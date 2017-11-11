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Игрок сборной России Денис Глушаков: «Брошу футболку Лионеля Месси в стирку»

Глушаков: «Брошу футболку Месси в стирку»
Eurosport

1 час назад

Звучит оскорбительно.

Полузащитник сборной России Денис Глушаков рассказал об обмене футболками с Лионелем Месси.

– Покажете, что в пакете?

– Нет! Футболка как футболка. В стирку брошу, постираю.

– Поменяться футболками в перерыве – это как?

– Нормально. Бывало такое, что и со мной менялись в перерыве. Ничего особенного.

– Заранее договорились?

– Не договаривались. Просто попросил поменяться. Когда шли под трибуну. Что вы начинаете – перед матчем попросил...

– Серьезно?!

– Да я шучу. Не планировал, так получилось.

  • Россия проиграла Аргентине 0:1, пропустив единственный мяч на 86-й минуте.

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Источник: «СЭ»

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