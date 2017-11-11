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Станислав Черчесов: «Сборная России хочет начать ЧМ-2018 в «Лужниках» и закончить его здесь»
Для этого достаточно выйти в 1/8 финала со второго места.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился впечатлениями о новых «Лужниках» и игре команды с Аргентиной (0:1).
«Про скамейки сказать ничего не могу – ни разу не присел. Но «Лужники» реально преобразились. Болельщика слышно, поле отличное. Теперь хотим не только начать здесь чемпионат мира, но и закончить.
Недоволен тем, что проиграли. Жаль, что не дотерпели. Но доволен тем, что играли дисциплинированно. Выполняли все задания, особенно в обороне.
А вот в индивидуальном плане в атаке не все получалось. Плохо использовали зоны. Дзагоев набирает форму. Пока показывает не все, на что способен, но нужно к этому нормально относиться.
Что буду менять к матчу с Испанией? Пока сказать не могу», – цитирует Черчесова «СЭ».
- «Лужники» примут 4 матча группового этапа, игру 1/8 финала между второй командой группы А и лидером группы В, полуфинал и финал.
- 14 ноября Россия примет Испанию в Санкт-Петербурге.