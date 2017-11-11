Лионель Месси: «Во втором тайме Россия не дала нам такого преимущества во владении, как в первом»

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал товарищескую игру с Россией (1:0).

«В принципе, мы владели инициативой в первом тайме, владели мячом, создали пару неплохих моментов.

А вот второй тайм получился немного другим, нам уже не давали такого преимущества во владении мячом, сборная России начала прессинговать выше.

Но хорошо, надо продолжать. Продолжать прогрессировать и развивать уже наработанное

Стадион? Да, я уже играл в «Лужниках» за «Барселону» против «Спартака». Это уже другой стадион, по-настоящему современный, большой, красивый и удобный для игры», – отметил Месси.

14 ноября Россия сыграет с Испанией в Санкт-Петербурге, а Аргентина – с Нигерией в Краснодаре.

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