Getty Images
Часть болельщиков 1,5 часа не могла покинуть «Лужники» после матча Россия – Аргентина
Стадион новый – проблемы старые.
Зрители товарищеского матча Россия – Аргентина попали в затруднительную ситуацию по окончании встречи.
Через полчаса после финального свистка комментатор, посол ЧМ-2018 Дмитрий Губерниев сообщил в инстаграме, что зрители с верхнего яруса, заполненного в основном родителями с детьми, по-прежнему сидят на местах.
С выходом болельщиков с нижнего яруса проблем не возникло, но уже возле самого стадиона скопились огромные толпы из-за затрудненного доступа к ближайшим станциям метро. Процесс выхода не был закончен и спустя полтора часа после игры, передает «СЭ».
- Россия проиграла Аргентине со счетом 0:1.
- 14 ноября команда Станислава Черчесова встретится с Испанией в Санкт-Петербурге.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте