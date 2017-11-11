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Часть болельщиков 1,5 часа не могла покинуть «Лужники» после матча Россия – Аргентина

Часть болельщиков 1,5 часа не могла покинуть «Лужники» после матча Россия – Аргентина
Eurosport

10 мин. назад

Стадион новый – проблемы старые.

Зрители товарищеского матча Россия – Аргентина попали в затруднительную ситуацию по окончании встречи.

Через полчаса после финального свистка комментатор, посол ЧМ-2018 Дмитрий Губерниев сообщил в инстаграме, что зрители с верхнего яруса, заполненного в основном родителями с детьми, по-прежнему сидят на местах.

С выходом болельщиков с нижнего яруса проблем не возникло, но уже возле самого стадиона скопились огромные толпы из-за затрудненного доступа к ближайшим станциям метро. Процесс выхода не был закончен и спустя полтора часа после игры, передает «СЭ».

  • Россия проиграла Аргентине со счетом 0:1.
  • 14 ноября команда Станислава Черчесова встретится с Испанией в Санкт-Петербурге.

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