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Виталий Мутко: «Матч Россия – Бразилия пройдет в «Лужниках»
На том же месте.
Президент РФС Виталий Мутко подтвердил, что товарищеская игра Россия – Бразилия, намеченная на 23 марта, пройдет на главном стадионе страны.
«В марте с Бразилией сыграем на стадионе «Лужники» и что-то придумаем еще», – пообещал Мутко.
- Первой игрой для «Лужников» после обновления стал матч Россия – Аргентина.
- Команда Станислава Черчесова проиграла со счетом 0:1. Единственный гол забил Серхио Агуэро на 86-й минуте.
- «Лужники» примут 7 игр ЧМ-2018, включая матч открытия и финал.
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