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Виталий Мутко: «Матч Россия – Бразилия пройдет в «Лужниках»

Виталий Мутко: «Матч Россия – Бразилия пройдет в «Лужниках»
ТАСС

1 час назад

На том же месте.

Президент РФС Виталий Мутко подтвердил, что товарищеская игра Россия – Бразилия, намеченная на 23 марта, пройдет на главном стадионе страны.

«В марте с Бразилией сыграем на стадионе «Лужники» и что-то придумаем еще», – пообещал Мутко.

  • Первой игрой для «Лужников» после обновления стал матч Россия – Аргентина.
  • Команда Станислава Черчесова проиграла со счетом 0:1. Единственный гол забил Серхио Агуэро на 86-й минуте.
  • «Лужники» примут 7 игр ЧМ-2018, включая матч открытия и финал.

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