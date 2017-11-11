Виталий Мутко: «Матч Россия – Бразилия пройдет в «Лужниках»

Президент РФС Виталий Мутко подтвердил, что товарищеская игра Россия – Бразилия, намеченная на 23 марта, пройдет на главном стадионе страны.

«В марте с Бразилией сыграем на стадионе «Лужники» и что-то придумаем еще», – пообещал Мутко.

Первой игрой для «Лужников» после обновления стал матч Россия – Аргентина.

Команда Станислава Черчесова проиграла со счетом 0:1. Единственный гол забил Серхио Агуэро на 86-й минуте.

«Лужники» примут 7 игр ЧМ-2018, включая матч открытия и финал.

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