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Лионель Месси не сыграет с Нигерией в Краснодаре, на матче ожидались 30 тысяч зрителей

Лионель Месси не сыграет с Нигерией в Краснодаре, на матче ожидались 30 тысяч зрителей
Eurosport

30 мин. назадИзменено 25 мин. назад

Облом года.

Билеты на матч Аргентина – Нигерия хорошо раскупаются, и 11 ноября начальник городского управления по физкультуре и спорту Краснодара Анатолий Мирошников объявил, что на игре ожидаются 30 тысяч зрителей.

Но многих болельщиков, уже купивших билетов, ждало жесткое разочарование. После игры с Россией (1:0) аргентинская сторона официально объявила, что Лионель Месси с Нигерией не сыграет и вернется в Барселону.

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