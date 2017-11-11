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Лионель Месси не сыграет с Нигерией в Краснодаре, на матче ожидались 30 тысяч зрителей
Облом года.
Билеты на матч Аргентина – Нигерия хорошо раскупаются, и 11 ноября начальник городского управления по физкультуре и спорту Краснодара Анатолий Мирошников объявил, что на игре ожидаются 30 тысяч зрителей.
Но многих болельщиков, уже купивших билетов, ждало жесткое разочарование. После игры с Россией (1:0) аргентинская сторона официально объявила, что Лионель Месси с Нигерией не сыграет и вернется в Барселону.
- Стадион «Краснодар» рассчитан на 33,9 тысячи болельщиков.
- Матч Аргентина – Нигерия намечен на 14 ноября. В тот же день Россия примет Испанию в Санкт-Петербурге.
- Букмекеры оценивают победу аргентинцев в этом матче в 1,552.
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