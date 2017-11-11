Матч Россия – Аргентина – позор. Во всех отношениях

Очереди

«Запускайте, запускайте», – толпа не выдержала. До начала матча оставалось 20 минут, у входных павильонов на территорию главной арены скопились тысячи людей. Полицейские не справлялись с досмотровыми обязанностями, из-за чего часть болельщиков штурмовала знаменитые московские заборчики. Люди в форме организовали сопротивление, завязался конфликт, который быстро утих – заборчики подвинули, зрители ломанулись в освободившееся место.

До матча атмосфера вокруг «Лужников» напоминала скотный двор. Грязь, куча барьеров, пастухов в шлемах и безвольных животных. За 20 лет полиция так и не научилась по-человечески организовывать массовые мероприятия, используя всю ту же дедовскую схему с разделением потока живым щитом и созданием максимального количества узких мест.

Траблы до игры можно было бы списать на аномальное количество людей – до этого на Россию никогда не ходило столько (78 750 зрителей – рекорд) – если бы не тот факт, что и после матча организация получилась ужасной.

Во-первых, многих болельщиков держали на местах еще час после финального свистка. Во-вторых, даже постепенный выход с трибун не помог. МЦК и станция «Спортивная» оказались переполнены, людей направили к «Фрунзенской». Путь в несколько километров может выглядеть не совсем гуманным, но он точно удобнее, чем к расположенным ближе Воробьевым горам. Там была настоящая жесть.

Ближайший к стадиону вестибюль в один момент переполнился настолько, что его просто закрыли. Полиция призывала использовать дальний выход и пройти «еще немного по мосту». Через сотню метров мост закончился, стартовала крутая, скользкая из-за опавших листьев и полная грязи тропинка через парк. Вряд ли падение с нее привело бы к перелому, но порвать одежду и по пути сбить десяток человек на ней стало бы оптимальным вариантом.

Полисмены

Переехав на новые стадионы, российские клубы выпилили со стадиона полицию и наняли доброжелательных стюардов. Классная атмосфера без космонавтов была на Кубке Конфдераций. К открытию «Лужников» московский футбол снова скатился в девяностые. Гадящие под себя лошади, десятки милитари-грузовиков и тысячи бойцов Росгвардии, которых пригнали непонятно зачем.

Столкновений болельщиков на товарняке не ожидалось, теракты надо предотвращать заранее, а не постфактум силами 20-летних пацанов, людскими потоками они управлять не умеют. В итоге вся роль полисменов свелась к тупому стоянию до и после матча – парней просто использовали в виде забора.

Если же в органах посчитали, что менты лучше проверят зрителей перед входом на территории, то жестко ошиблись. Стюарды на «Спартаке» щупают в миллиард раз тщательнее, быстрее и не пропускают без досмотра при виде аккредитации.

Навигация

Чтобы пройти из пресс-ложи в зал для пресс-конференций на стадионе «Сатурн» в Раменском, нужно выйти со стадиона, обогнуть пару трибун и влезть в какую-то пристройку. Реконструкторы «Лужников» вдохновлялись именно этим примером. По-другому объяснить, почему пресс-ложу и медиа-центр разделяют шесть этажей и миллион дверей без обозначений, не получается. Даже за три попытки нормальный человек вряд ли запомнит весь путь, а никто ему не поможет.

На Кубке Конфедераций в Питере случилась похожая история – центр для журналистов сделали где-то далеко от ложи. Отличие в том, что на «Крестовском» куча стюардов готова едва ли не за руку провести тебя в нужную точку. В Москве проблемой было сначала найти этих стюардов. Но даже после решения задачи знаний о верном пути не прибавлялось. Мальчики и девочки в манишках тупо не понимали, где и что находится, советуя спуститься/подняться на другой этаж.

Помочь могли бы надписи на полу и дверях, но кроме бесконечных табличек «Служебное помещение» и обозначений секторов на них ничего не написали.

Стадион

Новые «Лужники» – типичная потемкинская деревня. Классный вид на фоточках для инстаграма и больше ничего. Когда слышишь, что на реконструкцию потратили больше 400 миллионов долларов, ждешь грандиозного, а не только новые сидения, обновленный фасад и отсутствие беговых дорожек.

Можно каждый день рассказывать о сложностях с расположением, близости к реке и уникальном проекте, но белые больничные стены и длинные унылые коридоры под трибунами как бы показывают, что все это только слова. Есть масса дизайнерских решений, которые разнообразят арену и территорию вокруг – спросите Галицкого, напишите Лебедеву. Вместо этого нам предлагают то же асфальтовое поле, памятник Ленину и типичный подъездный ремонт краснокирпичных 17-этажек.

Главный стадион страны останется им, даже если поле порастет бурьяном, но для крутого впечатления и ощущения 400 миллионов хочется большего.

Атмосфера

Товарищеские матчи сборной России – унылое зрелище. Если хотите впервые прийти на футбол и заразиться – избегайте их. Академичная атмосфера театра, одна речовка за 90 минут – «Россия! Россия!» – и что-то невнятное на поле – под такое засыпается лучше, чем под фильмы Андрея Звягинцева. Матч с Аргентиной не стал исключением. Можно долго гнать на ультрас и пинать их за мат и файеры, но надо признать: без них футбол жалкое зрелище.

Единственное, что может изменить ситуацию – качественная арена. «Открытие» в Москве вмещает в два раза меньше «Лужников», но воспроизводит в пять раз больший шум даже на игре сборной Камеруна. Любое место позволяет ощутить себя на футболе – с позиции под крышей «Лужников» игроки на поле выглядят как паразиты в микроскопе.

Для такого повода, как открытие арены финала чемпионата мира и приезд Месси – стадион неплох. В будущем, чтобы не окочуриться, сборную хотелось бы смотреть на более приятных и уютных стадионах.

Интервью Александра Головина, которые лучше «Лужников»:

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