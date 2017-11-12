На матч Россия – Аргентина пришли 78 750 зрителей. Это рекорд посещаемости для сборной

Товарищеская игра между сборной России и Аргентины стала самой посещаемой в истории страны. Вживую матч посмотрели 78 750 зрителей.

Ранее рекорд принадлежал другому матчу на «Лужниках» Россия – Украина (отбор на Евро-2000, 1999 год), на котором присутствовало 78 600 зрителей. Посещаемость матча Россия – Англия составила 78 000 человек (отбор на Евро-2008, 2007 год).

Россия уступила Аргентине 0:1 из-за гола Серхио Агуэро.

Следующий матч сборная России проведет с командой Испании 14 ноября в Санкт-Петербурге.

Матч Россия – Аргентина – позор. Во всех отношениях

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