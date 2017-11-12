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Адская игра костариканцев в обороне, за которую им будет стыдно на ЧМ-2018

Адская игра костариканцев в обороне, за которую им будет стыдно на ЧМ-2018
Eurosport

1 час назад

В матче против Испании в защите команды творился ужас.

Сборная Коста-Рики разгромно проиграла Испании в товарищеском матче – 0:5. По ходу встречи в ворота североамериканцев влетали мячи на любой вкус, а в большинстве из них были виноваты защитники.

Второй гол костариканцы пропустили после ошибки вратаря, но где была подстраховка?

Возможно, ребята сильно перенервничали – отсюда такие ляпы.

Иногда гости даже не могли вывести мяч даже со своей половины поля.

  • Коста-Рика и Испания сыграют на ЧМ-2018 в России.
  • Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны.
  • Россия станет следующим соперником Испании в товарищеском матче: сборные встретятся 14 ноября в Санкт-Петербурге.

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