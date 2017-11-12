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Виктор Васин: «Лионель Месси показал, что он с другой планеты, но я послаблений не давал»

Васин: «Месси показал, что он с другой планеты, но я послаблений не давал»
ТАСС

43 мин. назадИзменено 34 мин. назад

Футболисты сборной России наконец поиграли с инопланетянином.

Защитник сборной России Виктор Васин высказался по поводу игры против Месси в товарищеском матче с Аргентиной (0:1).

«Матч был непростой, но ничего нового не увидели. Сборная Аргентины хорошо контролировала мяч, и мы знали, что будет непросто, чуть-чуть не дотерпели, плюс была судейская ошибка. В принципе видно, что Месси – сумасшедший уровень, человек с другой планеты. Он показал свой уровень, но неожиданного ничего не было, я послаблений не давал.

Не могу сказать, что я доволен своей игрой, но в целом удовлетворен. Сборные Аргентины, Бельгии, Португалии – это соперники одного уровня. А испанцы похожи по стилю, у них сумасшедший контроль мяча. Будем готовиться», – отметил Васин.

  • Месси провел на поле против России все 90 минут, но результативными действиями не отметился.
  • Сборная России сыграет с Испанией 14 ноября в Санкт-Петербурге.

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