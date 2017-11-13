Eurosport
Габриэл Жезус прокинул Неймару мяч между ног на тренировке так, что тот и не заметил
Самая техничная пара пентакампеонов весело проводит время на занятиях.
Бразильцы находятся в Лондоне, где готовятся к товарищескому матчу со сборной Англии. На тренировках пентакампеонов отличная атмосфера, а больше всех развлекаются Неймар и Габриэл Жезус.
Очередное видео с их участием стало вирусным в сети.
- В сентябре Жезус и Неймар словили лайков, протащив на тренировке мяч через все поле и не дав ему ни разу опуститься на газон.
- Матч между Англией и Бразилией пройдет на «Уэмбли» 14 ноября.
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