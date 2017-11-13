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Габриэл Жезус прокинул Неймару мяч между ног на тренировке так, что тот и не заметил

Жезус прокинул Неймару мяч между ног на тренировке так, что тот и не заметил
Eurosport

31 мин. назад

Самая техничная пара пентакампеонов весело проводит время на занятиях.

Бразильцы находятся в Лондоне, где готовятся к товарищескому матчу со сборной Англии. На тренировках пентакампеонов отличная атмосфера, а больше всех развлекаются Неймар и Габриэл Жезус.

Очередное видео с их участием стало вирусным в сети.

  • В сентябре Жезус и Неймар словили лайков, протащив на тренировке мяч через все поле и не дав ему ни разу опуститься на газон.
  • Матч между Англией и Бразилией пройдет на «Уэмбли» 14 ноября.

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