Габриэл Жезус прокинул Неймару мяч между ног на тренировке так, что тот и не заметил

Бразильцы находятся в Лондоне, где готовятся к товарищескому матчу со сборной Англии. На тренировках пентакампеонов отличная атмосфера, а больше всех развлекаются Неймар и Габриэл Жезус.

Очередное видео с их участием стало вирусным в сети.

В сентябре Жезус и Неймар словили лайков, протащив на тренировке мяч через все поле и не дав ему ни разу опуститься на газон.

Матч между Англией и Бразилией пройдет на «Уэмбли» 14 ноября.

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