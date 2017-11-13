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Джо Харт и Киран Триппьер сходили в ночной клуб накануне игры с Бразилией и вышли, держась за руки
Загадочная история.
На выходе из ночного клуба футболистов сборной Англии заметили папарацци. Харт и Триппьер покинули заведение, держась за руки.
Как сообщает The Sun, игроки покинули ночной клуб в 3:30 утра по местному времени.
- Харт и Триппьер включены в заявку сборной Англии на товарищеский матч с Бразилией.
- Игра пройдет на «Уэмбли» 14 ноября.
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