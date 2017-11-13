Джо Харт и Киран Триппьер сходили в ночной клуб накануне игры с Бразилией и вышли, держась за руки

На выходе из ночного клуба футболистов сборной Англии заметили папарацци. Харт и Триппьер покинули заведение, держась за руки.

Как сообщает The Sun, игроки покинули ночной клуб в 3:30 утра по местному времени.

Харт и Триппьер включены в заявку сборной Англии на товарищеский матч с Бразилией.

Игра пройдет на «Уэмбли» 14 ноября.

Читайте лучшие тексты сайта прямо в телеграме на вашем гаджете