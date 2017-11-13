Eurosport
Какой-то македонец сделал гениальный ассист, будто Пирло передал ему скиллы после завершения карьеры
Эзгьян Алиоски сделал все, чтобы Горан Пандев забил.
Алиоски отметился шикарным ассистом на 43-й минуте товарищеского матча с Норвегией.
Полузащитник принял мяч от Пандева, обвел соперника и, дождавшись рывка Горана в штрафную, выложил ему мяч разрезающей передачей внешней стороной левой стопы.
- Македония одержала победу со счетом 2:0.
- Алиоски выступает в Чемпионшипе за «Лидс». На его счету 2 гола и 2 ассиста за английскую команду в сезоне-2017/18.
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