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Какой-то македонец сделал гениальный ассист, будто Пирло передал ему скиллы после завершения карьеры

Какой-то македонец сделал гениальный ассист, будто Пирло передал ему скиллы после завершения карьеры
Eurosport

1 час назад

Эзгьян Алиоски сделал все, чтобы Горан Пандев забил.

Алиоски отметился шикарным ассистом на 43-й минуте товарищеского матча с Норвегией.

Полузащитник принял мяч от Пандева, обвел соперника и, дождавшись рывка Горана в штрафную, выложил ему мяч разрезающей передачей внешней стороной левой стопы.

  • Македония одержала победу со счетом 2:0.
  • Алиоски выступает в Чемпионшипе за «Лидс». На его счету 2 гола и 2 ассиста за английскую команду в сезоне-2017/18.

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