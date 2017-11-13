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Станислав Черчесов – об Игоре Денисове: «Не хочу говорить о тех, кого нет в сборной»

Черчесов – о Денисове: «Не хочу говорить о тех, кого нет в сборной»
Р-Спорт

21 мин. назад

Главного тренера сборной России напрягают некоторые темы.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отказался отвечать на вопрос о невызове в национальную команду Игоря Денисова перед товарищеским матчем против Испании.

«Мы готовимся к завтрашней игре, готовятся те футболисты, которые у нас есть. Про них бы я с удовольствием поговорил, а не про тех, кого здесь нет», – сказал Черчесов журналистам, отвечая на вопрос о том, что должно случиться, чтобы Денисов получил вызов в команду.

В 2015 году из-за конфликта с Черчесовым Денисов был переведен в дубль «Динамо» и вернулся обратно только после увольнения тренера.

  • Последний раз Игорь играл за сборную 5 июня 2016 года в товарищеском матче с Сербией. В той игре он получил травму и пропустил Евро-2016.
  • Сборные России и Испании проведут товарищеский матч в Санкт-Петербурге 14 ноября.

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