Россия – Испания: перед матчем

Россия наконец сыграла товарищеский матч не с карликами, а с крутой командой. Получилось так себе: парни Месси оказались намного сильнее, обновленные «Лужники» сильно разочаровали. Но сборная не сдается и уже в среду зарубится с Испанией, которая приехала в Санкт-Петербург в боевом составе.

Вряд ли кому-то придет в голову воспринимать этот матч, как реванш за полуфинал Евро. Во-первых, с той игры прошло уже девять лет, во-вторых, те испанцы разносили вообще всех. Но Черчесов уверен, что все будет хорошо: тренер наигрывает состав, и его не смущает, что команда только обороняется, практически не создавая впереди.

Скорее всего, с Испанией не сыграет Марио Фернандес, который получил очередное повреждение в игре с Аргентиной. По индивидуальной программе занимаются Кокорин и Акинфеев. «Есть вопросы по их состоянию», – отреагировал Станислав Саламович.

Не в лучших кондициях Дзагоев, недавно восстановившийся от травмы: вероятно, Алан выйдет на поле, но не с первых минут. Зрители «Санкт-Петербург Арены» не увидят игры Иско: полузащитник «Реала» получил повреждение в товарищеской игре с Коста-Рикой.

Кто что сказал

Станислав Черчесов, главный тренер сборной России: «Не знаю, способна ли Испания выиграть чемпионат мира. Я не могу предсказывать. Зависит от состояния игроков, группы, сетки плей-офф. На чемпионате Европы испанцы не выиграли, хотя у них сильная команда. Могу сказать, что испанцы – одни из фаворитов и команда высокого уровня». («СЭ»)

Алан Дзагоев, полузащитник сборной России: «С испанцами будет тяжело, всем тяжело с ними играть. Все сборные с ними показывают не лучшую игру, потому что они сажают на контроль. У них есть слабые места, надо будет этим воспользоваться». («Р-Спорт»)

Хуан Лопетеги, главный тренер сборной Испании: «Наша сборная не попала в первую корзину при жеребьевке. Возможно, нашим соперником будет и Россия, поэтому завтрашняя проверка очень серьезная. Россия всегда отличалась хорошими футболистами, сильными физически и тактически. В последние два года у россиян было мало официальных матчей. Для них каждая товарищеская игра приравнивается к официальной». («СЭ»)

Давид де Хеа, голкипер сборной Испании: «Думаю, что игроки сборной России очень быстрые. На мой взгляд, ее игра будет похожа на стиль ЦСКА. Это очень опасная команда. Важно, что она будет играть на своем поле. Кто самый опасный у соперника? Ответ знает наш главный тренер. Мы у него проконсультировались и представляем себе, кто самый опасный в сборной России». («СЭ»)

Цифры говорят

Сборные России и СССР встречались с Испанией 10 раз (1 победа, 3 ничьи и 6 поражений).

В этих матчах испанцы накидали 15 мячей, пропустив всего 5.

Последний раз Россия встречалась с Испанией в 2008-м: в полуфинале Евро победила «Фурия Роха» (3:0). Тот турнир стал для испанцев победным.

В последних пяти матчах Россия обыграла только «Динамо» и Южную Корею.

Всего в 2017 году сборная России забила 18 мячей, из них 4 – автоголы. Это лучший бомбардир команды.

Люди в черном

Обслуживать встречу доверено итальянской бригаде арбитров во главе с Джанлукой Рокки. В 2017-м он работал на двух матчах квалификации ЧМ: Франция разгромила Голландию (4:0), а Хорватия – Грецию (4:1). При 44-летнем Рокки Россия проиграла Португалии на Кубке Конфедераций.

Котировки букмекеров:

Букмекеры почти не сомневаются, что Испания победит. А как же Смолов, Кокорин, Миранчуки? Время верить и ставить. Обязательно тут.

Победа России: 8

Ничья: 4.48

Победа Испании: 1.475

Ориентировочные составы:

Россия

Испания

Вопрос дня:

Забьет ли Россия хотя бы один мяч? Опрос 82 голосов Конечно Не думаю

Россия – Испания

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