Давид де Хеа: «Матч со сборной России будет похож на игру «МЮ» с ЦСКА»

Голкипер сборной Испании Давид де Хеа поделился ожиданиями от товарищеского матча со сборной России.

«Я недавно приезжал сюда, в Россию. Игроки сборной России быстры и техничны. Думаю, завтрашний матч будет похож на игру «МЮ» с ЦСКА. Тем более соперник снова выступает на своем поле.

У нас для изучения соперника есть главный тренер. Мы проконсультировались у него и представляем, кого опасаться в составе сборной России», – заявил Де Хеа.

Матч между сборными России и Испании состоится в Санкт-Петербурге 14 ноября и начнется в 21:45 мск.

ЦСКА в матче группового этапа Лиги чемпионов проиграл «МЮ» со счетом 1:4.

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