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Давид де Хеа: «Матч со сборной России будет похож на игру «МЮ» с ЦСКА»
Главное, чтобы не по счету.
Голкипер сборной Испании Давид де Хеа поделился ожиданиями от товарищеского матча со сборной России.
«Я недавно приезжал сюда, в Россию. Игроки сборной России быстры и техничны. Думаю, завтрашний матч будет похож на игру «МЮ» с ЦСКА. Тем более соперник снова выступает на своем поле.
У нас для изучения соперника есть главный тренер. Мы проконсультировались у него и представляем, кого опасаться в составе сборной России», – заявил Де Хеа.
- Матч между сборными России и Испании состоится в Санкт-Петербурге 14 ноября и начнется в 21:45 мск.
- ЦСКА в матче группового этапа Лиги чемпионов проиграл «МЮ» со счетом 1:4.
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