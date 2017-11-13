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Давид де Хеа: «Матч со сборной России будет похож на игру «МЮ» с ЦСКА»

Де Хеа: «Матч со сборной России будет похож на игру «МЮ» с ЦСКА»
Eurosport

22 мин. назад

Главное, чтобы не по счету.

Голкипер сборной Испании Давид де Хеа поделился ожиданиями от товарищеского матча со сборной России.

«Я недавно приезжал сюда, в Россию. Игроки сборной России быстры и техничны. Думаю, завтрашний матч будет похож на игру «МЮ» с ЦСКА. Тем более соперник снова выступает на своем поле.

У нас для изучения соперника есть главный тренер. Мы проконсультировались у него и представляем, кого опасаться в составе сборной России», – заявил Де Хеа.

  • Матч между сборными России и Испании состоится в Санкт-Петербурге 14 ноября и начнется в 21:45 мск.
  • ЦСКА в матче группового этапа Лиги чемпионов проиграл «МЮ» со счетом 1:4.

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