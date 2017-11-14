Алехандро Сабелья вывел Лионеля Месси и сборную Аргентины в финал ЧМ-2014 и пропал. Что с ним?

Лионель Месси почти стал самым великим футболистом в истории. Он дошел до финала ЧМ-2014 и остановился в одном шаге – травма Ди Марии, промах Игуаина, гол Гётце, выбирайте сами. У него уже больше клубных трофеев, чем у Кройфа, больше важных призов с «Барсой», чем у Пеле с «Сантосом», и могло быть столько же побед на ЧМ, сколько у Марадоны.

Ему сильно везло с клубными тренерами – Райкард, Луис Энрике, Гвардиола, но в сборной попадались жуткие прохиндеи – Пекерман, Марадона, Бауса. Среди аргентинцев был только один коуч, выстроивший хорошую команду под Месси.

Алехандро Сабелья казался ноунеймом из местного чемпионата. В списке побед – два титула за два года в «Эстудиантес», а в резюме строка «ассистент Даниэля Пассареллы» выглядывает чаще, чем графа «главный тренер». В сборной Сабелья сразу назначил Месси капитаном, проиграл в отборе два матча из 16, сделал из команды с кучей форвардов министерство обороны и дотащил ее в финал ЧМ впервые с эпохи Диего Армандо.

Агент Алехандро объявил об отставке тренера еще до финала с немцами. Через пять дней после поражения Сабелья сказал, что ему нужно отдохнуть и все обдумать, через 15 Olé написал, что президент федерации Грондона уговаривает коуча на новый четырехлетний контракт, а через 16 на сайте АФА появилась новость об уходе. «Всем нужно пополнять баки энергией, когда они пустеют», – философски заметил Сабелья.

Следующим вариантом для Пачорры («Копуша» – так Алехандро прозвали в молодежке «Ривер Плейта» за любовь к дреме) стал «Лидс Юнайтед». Аргентинец провел за «белых» 19 месяцев в начале 80-х и признался, что у него осталось незаконченное дело в клубе. Но Сабелья остался дома и правильно сделал: на его место взяли странного словенца, продержавшегося месяц, а еще 30 дней спустя владельца клуба Челлино дисквалифицировали за неуплату налогов.

Остаток года Алехандро отвечал на тонну вопросов о Том Самом Финале и признался, что хочет в Европу: «Я в том возрасте, в котором надо продолжать карьеру, мне нужен вызов за границей». В большом интервью главной газете Аргентины La Nación Сабелья надеялся на работу в 2015 году: «У меня есть предложение, но не хочу называть клубы. Хочу провести январь на пляже, пока одно из них не превратится в такое, от которого нельзя отказаться».

Первым вариантом в медиа был «Милан», но переговоры с итальянцами закончились тем, что Сабелья остался дома и правильно сделал: Пиппо Индзаги привел «россонери» к 10-му месту, а китайские деньги и трансфер Бонуччи случился только через 2,5 года. Спустя полгода Пачорра отказал сборной Саудовской Аравии – шейхи долго уговаривали тренера, пока его агент не процедил: «Алехандро не будет работать в странах Персидского залива». Смешно, что эту должность занял его дружочек Пассарелла.

В декабре 2015-го Сабелью госпитализировали в частную клинику под Буэнос-Айресом с болью в сердце и высоким давлением. Тренеру провели ангиопластику (то есть расширили артерии для лучшего кровообращения), назначили строгую диету и отпустили домой. Четыре месяца спустя он снова попал в больницу, но никакой официальной информации не просачивалось.

Тут аргентинские журналисты наткнулись на твиттер единственного сына Сабельи Алехо. Сначала он ответил кому-то из пользователей «Старика выписали, спасибо», а затем превратил свои соцсети в летопись Пачорры. Парень наполняет их любовью к отцу и регулярно репостит милые записи о нем. В инстаграме Алехо поздравил Алехандро с Днем отца и выложил невероятно трогательное изображение папы: Сабелья-старший держит фотографию в рамке, а на ней он сам, Хуан Себастьян Верон и Карлос Билардо. «Фото Святой троицы», – подписал карточку Алехо.

При этом семья тренера и его агент не комментируют здоровье, никакой информации о болезни или выздоровлении не дает и агент. Никто официально не подтверждает диагноз, а сайт Minuto Uno сообщил, что у Алехандро рак гортани.

Помощник Сабельи в сборной Хулиан Камино в апреле 2017-го уточнил, что с тренером все хорошо: «Он пережил ужасные пять месяцев, но закончил лечение и сейчас восстанавливается. Надеюсь, еще увидим его у футбольного поля». Объяснение Камино также проясняет, зачем нужно было уходить из «альбиселесте» и отказывать клубам из Европы. «Для тренера работать в сборной экономически невыгодно. Алехандро было 60 лет, он сказал: «Что ж, у нас точно будет 3-4 года в Европе». Но, к сожалению, мы даже не приступили ни к какой работе из-за его проблем со здоровьем».

Сейчас Сабелья живет на два дома – в родной Толосе (40 тысяч населения) и Буэнос-Айресе. О том, что Пачорра в порядке, регулярно сообщает Алехо. В сторис его инстаграма можно найти домашние кадры, как Алехандро, например, режет лук на кухне. К тренировкам Сабелья еще вернется, как только почувствует себя лучше. Его сын регулярно плюется в федерацию твитами после очередных неудач сборной. Но тогда Алехандро сделал выбор и остался дома. Правильно сделал?

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