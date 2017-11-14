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Серхио Агуэро потерял сознание в перерыве матча с Нигерией и был госпитализирован
Аргентинец угодил в одну из краснодарских медклиник.
Нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро был госпитализирован в перерыве товарищеского матча против команды Нигерии.
В перерыве форвард почувствовал себя плохо и потерял сознание. Медики срочно доставили Серхио в одну из медклиник Краснодара, где его привели в чувство.
- Сборная Аргентины проиграла Нигерии – 2:4.
- Агуэро удвоил счет на 36-й минуте, после чего аргентинцы пропустили четыре мяча.
- Серхио забил единственный мяч команды в товарищеской встрече против России.
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