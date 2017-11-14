Getty Images

Серхио Агуэро потерял сознание в перерыве матча с Нигерией и был госпитализирован

Агуэро потерял сознание в перерыве матча с Нигерией и был госпитализирован
Eurosport

47 мин. назад

Аргентинец угодил в одну из краснодарских медклиник.

Нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро был госпитализирован в перерыве товарищеского матча против команды Нигерии.

В перерыве форвард почувствовал себя плохо и потерял сознание. Медики срочно доставили Серхио в одну из медклиник Краснодара, где его привели в чувство.

  • Сборная Аргентины проиграла Нигерии – 2:4.
  • Агуэро удвоил счет на 36-й минуте, после чего аргентинцы пропустили четыре мяча.
  • Серхио забил единственный мяч команды в товарищеской встрече против России.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - «Сент-Луис» и «Калгари» накидали 11 шайб на двоих, Тарасенко поучаствовал в вакханалии

03:36
Популярные видео
Радулов забил за «Даллас», но «Каролине» было как-то все равно
 409 просмотров10 ч
Самая легкая шайба в карьере Наместникова подпалила «Анахайм» в матче с «Тампой»
3 080 просмотровВчера в 15:32
А еще вам может понравиться