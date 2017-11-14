Серхио Агуэро потерял сознание в перерыве матча с Нигерией и был госпитализирован

Нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро был госпитализирован в перерыве товарищеского матча против команды Нигерии.

В перерыве форвард почувствовал себя плохо и потерял сознание. Медики срочно доставили Серхио в одну из медклиник Краснодара, где его привели в чувство.

Сборная Аргентины проиграла Нигерии – 2:4.

Агуэро удвоил счет на 36-й минуте, после чего аргентинцы пропустили четыре мяча.

Серхио забил единственный мяч команды в товарищеской встрече против России.

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