Дубль Федора Смолова спас Россию от поражения в игре с Испанией

Первый тайм начался с быстрого гола Жорди Альбы – Георгий Джикия потерял испанца, который замкнул подачу с фланга. На 35-й минуте судья Джанлука Рокки увидел игру рукой у Далера Кузяева, хотя полузащитник сыграл плечом, но арбитр назначил пенальти. Удар реализовал Серхио Рамос. За четыре минуты до перерыва Федор Смолов красивым замахом убрал Жерара Пике и отыграл один мяч.

Второй тайм начался с быстрого размена голами. Сначала Алексей Миранчук наказал гостей за расхлябанность в обороне, а через три минуты Джанлука Рокки выдумал второй пенальти в ворота России, обвинив Георгия Джикию в фоле на Серхио Рамосе.

Но карма вернула должок сборной России: Марко Асенсио обрезал на своей половине, Федор Смолов получил мяч на линии штрафной и казнил Давида де Хеа дальним ударом.

На 89-й минуте Родриго вышел один на один с Луневым и попал коленом в лоб вратарю «Зенита». Замены к тому моменту кончились, и место в воротах на несколько секунд занял Денис Глушаков.

Денис Глушаков провел первый матч на ноль за сборную России.

Жеребьевка чемионата мира пройдет 1 декабря.

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