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Родриго вырубил Лунева ударом коленом в голову, и Глушаков оформил первый сухарь в воротах сборной

Родриго вырубил Лунева ударом коленом в голову, и Глушаков оформил первый сухарь в воротах сборной
Eurosport

3 ч. назадИзменено 8 мин. назад

Потому что замены кончились.

На последних минутах матча между сборными Испании и России случилась мини-трагедия.

Нападающий гостей Родриго рвался к воротам, но Андрей Лунев покинул раму и бросился навстречу. В стыке с форвардом соперника Лунев получил травму: Родриго заехал ему коленом в голову.

  • Замены к тому моменту кончились, и место в воротах занял Денис Глушаков.
  • У Глушакова идеальный процент матчей на ноль: он пропустил 0 голов в 1 встрече на воротах.

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