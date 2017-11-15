«За разговоры о ЧМ меня в следующий раз не вызовут». Игрок «Амкара» разбил Аргентину в Краснодаре

Главный вопрос, который не покидал все 90 минут, – для кого это все? Можно понять пиар игры в Краснодаре, если бы приехал Месси. На большого маленького футболиста собрался бы полный стадион, но Лео долго ломался, не хотел на второй товарняк в Россию и делал все, чтобы слететь с вечеринки.

Организаторы матча спешно выпустили релиз, в котором обещали как минимум прилет Месси, но смешнее всего получилось у главы городского департамента спорта. В день игры России с Аргентиной краснодарский чиновник сообщил журналистам о Лионеле на Кубани и планируемых 30 тысячах зрителей. Примерно час спустя звезда «Барсы» логично вильнул и улетел в Каталонию.

Динамика продаж, росшая исключительно под Месси, приостановилась. Наружная реклама, выстроенная на лице главной звезды, резко стала ненужной и какой-то глупой. После игры в «Лужниках» аргентинцы объявили, что даже предматчевую тренировку перед Нигерией проведут в Москве, а в Краснодар прибудут меньше чем за сутки и улетят обратно в ночь.

За два часа до старта ходили спекулянты и предлагали билеты по странной цене. «Тысяча», – ответил на вопрос о цене мужчина в кожаной куртке.

– А номинал?

– Номинал – 1100, – невесело ответил перекупщик. – Если брать по интернету, то 10% накидывают. Есть еще по 800, их по 880 брал.

Перед игрой у стадиона неожиданно обнаружились болельщики сборной Нигерии. Они столпились около одного из входов и не слишком внимательно слушали крупного мужчину (хочется назвать его вождем).

Никто из африканцев не отказывал в фото горожанам, и если бы не они, то атмосфера перед ареной не отличалась бы от обычного буднего дня. Вечером в этой локации гуляют местные жители, а при ленивом скроллинге инстаграма легко найти фоточку из парка «Краснодар». Если бы не футбол, фанатов было не отличить от прохожих.

Арена действительно не заполнилась так, как ждали за три дня до – центральная трибуна всю игру выглядела так, будто кто-то сообщил о вспышке радиации.

Зато зрители расселили все боковые места и нависали над матчем огромным пчелиным роем. На объявлении составов краснодарцы грустили и впервые зашумели только при имени Ахмеда Мусы. На аргентинцев реагировали активнее – восторженный гул и для Агуэро, и для Ди Марии, и для Маскерано. При лике Николаса Отаменди аплодисментов было заметно меньше, а вот следующий за ним Дибала схватил заметно больше любви.

В матче сильнее остальных почему-то завелся Ди Мария. Анхель уже на старте сцепился с Ихеаначо и побычил на нигерийца. Еще досталось Агуэро, который впилился во вратаря, быстро разыграл без свистка и соорудил забитый мяч, но арбитр Безбородов отменил гол. Оказалось, только затем, чтобы Эвер Банега вкрутил роскошный штрафной. Даже непонятно, зачем аргентинцы тратят столько эмоций на товарищеский матч, особенно после душных 1:0 с Россией.

Реально интересной игра стала после 2:2. Немецкий тренер нигерийцев Рор выпустил кучу ноунеймов, а еще ленинградца Брайана Идову. От африканского дебютанта из Перми гол ждали меньше всего, но именно его реакция на второй мяч стала самой живой и искренней. «Нет, конечно, у меня не было шутливых разговоров с тренером о включении в заявку на ЧМ, – сказал Брайан на пресс-конференции. – Я новичок в команде, за такие разговоры меня в следующий раз не вызовут».

После 60-й минуты западный сектор притопил за нигерийцев, мужской голос отчетливо заводил «Впере-е-е-д, Нигерия». За «суперорлов» реально хотелось болеть, они были какими-то настоящими на фоне механических и очень правильных аргентинцев и сильно изменились за один перерыв. Джон Оби Микел после матча признался, что футболисты не только выслушали тренера, но и серьезно поговорили между собой. Конечно, он не уточнил, как именно, но африканские сборные явно не теряют связи поколений и притягательной неуправляемости.

Но при этом гол Алекса Ивоби был абсолютно индивидуальным с хорошей перепасовкой, и на повторах особенно четко видно, как постарел Хавьер Маскерано. Щегол из «Арсенала» слишком легко обвел капитана аргентинцев, еще два-три года назад Маске не пустил бы негодяя к воротам.

После игры стало известно, что Серхио Агуэро неожиданно потерял сознание прямо в раздевалке. В сборной сообщили, что это из-за липотомии (обморочная реакция из-за пониженного давления), хотя, возможно, Куну просто показали фотографии стадиона «Кубань». Его отправили в краснодарскую клинику, а это точно станет вторым культурным шоком для форварда.

«Конечно, все меня окружили, поздравили с голом. Они удивлялись, что Краснодар и такой стадион не принимает чемпионат мира, – это уже слова Брайана Идову. – Но я объяснил, что матчи пройдут на юге в другом городе, в Сочи».

«А еще он классно пел гимн. Лучший певец в мире!» – неожиданно включился Оби Микел. Идову с тренером Рором на пресс-конференции откровенно заржали. Видимо, какая-то внутренняя шутка. Немецкий коуч африканцев вспомнил, что кроме Брайана особые отношения с Россией есть у Ахмеда Мусы (его тепло встретили фаны при выходе на замену) и у Оби Микела (капитан женат на русской модели Ольге).

В этом есть что-то правильное и верное. В Краснодаре победила команда, которая отнеслась к игре серьезнее всего остального. Которая прибыла на Кубань заранее, готовилась здесь, отвечала на вопросы на пресс-конференциях и позировала с привезенным сюда Кубком мира. Главный вопрос – для кого это все? А для них. Для Брайана, для Ахмеда, для Джона и Ольги. Для России.

Аргентина – Нигерия – 2:4

Все голы матча, в котором Аргентине забил даже парень из «Амкара»

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