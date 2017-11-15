Ромелу Лукаку в 24 года стал лучшим бомбардиром сборной Бельгии

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку принес команду победу в товарищеском матче против Японии – 1:0.

Этот мяч стал для форварда 31-м за национальную команду и вывел его на первое место в списке бомбардиров в истории страны.

На счету Лукаку 11 голов в 19 матчах сезона-2017/18.

Летом 2017 года Ромелу перешел в «МЮ» за 84,7 млн евро.

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