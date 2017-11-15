Getty Images

Храни Королеву. Англия провалится на ЧМ, если не поменяет тренера

Храни Королеву. Англия провалится на ЧМ, если не поменяет тренера
Тимофей Загорский

17 мин. назадИзменено 15 мин. назад

Выход только один – обратиться к богу.

«Провалится» в контексте сборной Англии – не самое точное слово. Проваливается тот, кто совершает стыдные чертовщины. Провалиться может только фаворит – скажем, французы, немцы, бразильцы. Провал для современной Англии – это невыход на чемпионат мира. А они уже вышли. Сегодняшний уровень Англии – это поражение по пенальти в 1/8 финала от сопоставимого соперника типа Хорватии, Мексики или Исландии. Или, если все-таки повезет, тотальный разгром в четвертьфинале.

Кто-то ассоциирует сборную с АПЛ, хотя это не совсем правильно. Топ-клубы АПЛ – это сборные мира, но Лэмпард и Джеррард растворялись, если впереди их не ждал Дрогба или Суарес. Кейн вряд ли выжмет максимум, если на месте Эриксена – Хендерсон или Ливермор, а вместо Почеттино – человек, чья удача растрескается в самый нужный момент.

За 90 минут на «Уэмбли» англичане всего дважды проверили Алиссона. Один из ярких моментов случился в конце: Соланке принял диагональ и оказался на носу у голкипера. Но англичанин так долго принимал решение, что атака закончилась, так и не начавшись.

Над Саутгейтом биополе невезения, незабитого пенальти, как у члена штаба Стюарта Пирса в предыдущие годы. Его сияние не такое, как у мистера Сэма, который, наоборот, везунчик – сколько раз стоял навылет, да так ни разу и не вылетел? Если ваш главный – мужчина, которому не везет в решающие мгновения, то чего вы добьетесь? Футбол не заседание Палаты лордов, которых никто толком и не видел. Это работа со звездами.

Саутгейт не справится с игроками подобного уровня. Во-первых, он сам не суперзвезда – ни как футболист, ни как харизматик. Во-вторых, его тренерская карьера – «Мидлсбро» и английская молодежка, с которой два года назад просвистел на чемпионате Европы, причем почти с теми же парнями, которые поедут в Россию. Гарет Саутгейт – не тренер для Ее сборной. Жаль, что в ФА этого не понимают.

Гарет Саутгейт, сборная Англии

Идеальный кандидат для англичан – Анатолий Фёдорович Бышовец, и это не шутки-прибаутки. Англичане нуждаются в фартовой суперзвезде с характером. Вот его преимущества:

– Выигрывал Олимпиаду. Сделал это при таком давлении, какое Саутгейту до сих пор не снилось.

– Неоспоримая звезда мирового футбола и авторитет, доказанный и словом, и делом – недовольные игроки уходили, довольные поднимались на новый уровень. Воспитал не одну звезду, в том числе иностранцев. Улаживался с Куртияном, когда тот считал себя богом.

– Идеальный возраст. Те, кто болтает, что Бышовец стар – идите домой. 71 год – вторая молодость, сочетающая мудрость, опыт и накопленные знания. 71 – это все что угодно, только не пожилой возраст. 71 – это количество дней в августе, если бы он продолжался до десятого октября.

– Говорит по-английски, по-португальски. Мастер слова и магистр философии. «Не в силе бог, а в правде», – сказал он однажды, подняв Кубок России.

Анатолий Бышовец

Боже, упаси Англию, пока не поздно.

Другие тексты Тимофея Загорского, которые он наверняка писал в адекватном состоянии:

В 1930-х «Локо» тренировал иностранец. Возможно, его расстреляли

Еще не старый. Звезда «Барселоны» Лионель Месси опять всех уделал

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - «Сент-Луис» и «Калгари» накидали 11 шайб на двоих, Тарасенко поучаствовал в вакханалии

03:36
Популярные видео
Радулов забил за «Даллас», но «Каролине» было как-то все равно
 446 просмотров13 ч
Самая легкая шайба в карьере Наместникова подпалила «Анахайм» в матче с «Тампой»
3 106 просмотровВчера в 15:32
А еще вам может понравиться