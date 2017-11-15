Храни Королеву. Англия провалится на ЧМ, если не поменяет тренера

«Провалится» в контексте сборной Англии – не самое точное слово. Проваливается тот, кто совершает стыдные чертовщины. Провалиться может только фаворит – скажем, французы, немцы, бразильцы. Провал для современной Англии – это невыход на чемпионат мира. А они уже вышли. Сегодняшний уровень Англии – это поражение по пенальти в 1/8 финала от сопоставимого соперника типа Хорватии, Мексики или Исландии. Или, если все-таки повезет, тотальный разгром в четвертьфинале.

Кто-то ассоциирует сборную с АПЛ, хотя это не совсем правильно. Топ-клубы АПЛ – это сборные мира, но Лэмпард и Джеррард растворялись, если впереди их не ждал Дрогба или Суарес. Кейн вряд ли выжмет максимум, если на месте Эриксена – Хендерсон или Ливермор, а вместо Почеттино – человек, чья удача растрескается в самый нужный момент.

За 90 минут на «Уэмбли» англичане всего дважды проверили Алиссона. Один из ярких моментов случился в конце: Соланке принял диагональ и оказался на носу у голкипера. Но англичанин так долго принимал решение, что атака закончилась, так и не начавшись.

Над Саутгейтом биополе невезения, незабитого пенальти, как у члена штаба Стюарта Пирса в предыдущие годы. Его сияние не такое, как у мистера Сэма, который, наоборот, везунчик – сколько раз стоял навылет, да так ни разу и не вылетел? Если ваш главный – мужчина, которому не везет в решающие мгновения, то чего вы добьетесь? Футбол не заседание Палаты лордов, которых никто толком и не видел. Это работа со звездами.

Саутгейт не справится с игроками подобного уровня. Во-первых, он сам не суперзвезда – ни как футболист, ни как харизматик. Во-вторых, его тренерская карьера – «Мидлсбро» и английская молодежка, с которой два года назад просвистел на чемпионате Европы, причем почти с теми же парнями, которые поедут в Россию. Гарет Саутгейт – не тренер для Ее сборной. Жаль, что в ФА этого не понимают.

Идеальный кандидат для англичан – Анатолий Фёдорович Бышовец, и это не шутки-прибаутки. Англичане нуждаются в фартовой суперзвезде с характером. Вот его преимущества:

– Выигрывал Олимпиаду. Сделал это при таком давлении, какое Саутгейту до сих пор не снилось.

– Неоспоримая звезда мирового футбола и авторитет, доказанный и словом, и делом – недовольные игроки уходили, довольные поднимались на новый уровень. Воспитал не одну звезду, в том числе иностранцев. Улаживался с Куртияном, когда тот считал себя богом.

– Идеальный возраст. Те, кто болтает, что Бышовец стар – идите домой. 71 год – вторая молодость, сочетающая мудрость, опыт и накопленные знания. 71 – это все что угодно, только не пожилой возраст. 71 – это количество дней в августе, если бы он продолжался до десятого октября.

– Говорит по-английски, по-португальски. Мастер слова и магистр философии. «Не в силе бог, а в правде», – сказал он однажды, подняв Кубок России.

Боже, упаси Англию, пока не поздно.

Другие тексты Тимофея Загорского, которые он наверняка писал в адекватном состоянии:

В 1930-х «Локо» тренировал иностранец. Возможно, его расстреляли

Еще не старый. Звезда «Барселоны» Лионель Месси опять всех уделал