Eurosport

В аварии под Ростовом погибли 5 фанатов, возвращавшихся с матча Нигерии и Аргентины

В аварии под Ростовом погибли 5 фанатов, возвращавшихся с матча Нигерии и Аргентины
Eurosport

15 мин. назадИзменено 6 мин. назад

Трагедия произошла на 1114-м километре трассы М-4 «Дон» в Ростовской области.

В пассажирской «Газели», которая попала в крупное ДТП в Ростовской области, находились футбольные фанаты, возвращавшиеся в Ростов-на-Дону после посещения товарищеского матча в Краснодаре.

Авария произошла около 03:30 по московскому времени. По предварительным данным полиции, «Газель» столкнулась с припаркованным на обочине автомобилем КамАЗ. Пять человек погибли и шестеро пострадали.

  • Товарищеский матч между Нигерией и Аргентиной прошел в Краснодаре во вторник.
  • Нигерийцы одержали победу со счетом 4:2.

Читайте лучшие тексты сайта прямо в телеграме на вашем гаджете

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - «Сент-Луис» и «Калгари» накидали 11 шайб на двоих, Тарасенко поучаствовал в вакханалии

03:36
Популярные видео
Радулов забил за «Даллас», но «Каролине» было как-то все равно
 507 просмотров20 ч
Самая легкая шайба в карьере Наместникова подпалила «Анахайм» в матче с «Тампой»
3 145 просмотровВчера в 15:32
А еще вам может понравиться