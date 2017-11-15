В аварии под Ростовом погибли 5 фанатов, возвращавшихся с матча Нигерии и Аргентины

В пассажирской «Газели», которая попала в крупное ДТП в Ростовской области, находились футбольные фанаты, возвращавшиеся в Ростов-на-Дону после посещения товарищеского матча в Краснодаре.

Авария произошла около 03:30 по московскому времени. По предварительным данным полиции, «Газель» столкнулась с припаркованным на обочине автомобилем КамАЗ. Пять человек погибли и шестеро пострадали.

Товарищеский матч между Нигерией и Аргентиной прошел в Краснодаре во вторник.

Нигерийцы одержали победу со счетом 4:2.

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