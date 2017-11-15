Eurosport
В аварии под Ростовом погибли 5 фанатов, возвращавшихся с матча Нигерии и Аргентины
Трагедия произошла на 1114-м километре трассы М-4 «Дон» в Ростовской области.
В пассажирской «Газели», которая попала в крупное ДТП в Ростовской области, находились футбольные фанаты, возвращавшиеся в Ростов-на-Дону после посещения товарищеского матча в Краснодаре.
Авария произошла около 03:30 по московскому времени. По предварительным данным полиции, «Газель» столкнулась с припаркованным на обочине автомобилем КамАЗ. Пять человек погибли и шестеро пострадали.
- Товарищеский матч между Нигерией и Аргентиной прошел в Краснодаре во вторник.
- Нигерийцы одержали победу со счетом 4:2.
Читайте лучшие тексты сайта прямо в телеграме на вашем гаджете
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте