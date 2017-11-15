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Ихеаначо адекватно отреагировал на то, как экс-одноклубник Отаменди мерзко его толкнул

Ихеаначо адекватно отреагировал на то, как экс-одноклубник Отаменди мерзко его толкнул
Eurosport

52 мин. назад

Не будь как Отаменди. Будь как Ихеаначо.

В товарищеском матче между сборной Аргентины и Нигерии, который прошел на стадионе «Краснодар», случился неприятный конфликт.

В одном из эпизодов защитник «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Николас Отаменди грубо и мерзко толкнул нападющего «Лестера» Келечи Ихеаначо в плечо. Келечи не полез в драку, а улыбнулся в ответ.

Нигерия одержала волевую победу – 4:2.

  • Отаменди и Ихеаначо играли вместе в «Манчестер Сити».
  • В 8 матчах сезона-2017/18 Келечи отгрузил... А, не. Он ничего не отгрузил.

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