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Ихеаначо адекватно отреагировал на то, как экс-одноклубник Отаменди мерзко его толкнул
Не будь как Отаменди. Будь как Ихеаначо.
В товарищеском матче между сборной Аргентины и Нигерии, который прошел на стадионе «Краснодар», случился неприятный конфликт.
В одном из эпизодов защитник «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Николас Отаменди грубо и мерзко толкнул нападющего «Лестера» Келечи Ихеаначо в плечо. Келечи не полез в драку, а улыбнулся в ответ.
Нигерия одержала волевую победу – 4:2.
- Отаменди и Ихеаначо играли вместе в «Манчестер Сити».
- В 8 матчах сезона-2017/18 Келечи отгрузил... А, не. Он ничего не отгрузил.
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