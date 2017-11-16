Фурия – плохо. Почему хвалить сборную России после Испании – бред и стыд

Испанцы провели матч против России в ритме трека «Chop Suey!» от System Of A Down: разгон в самом начале, затем – переход в режим перепасовок в центре поля, а потом – ленивый дауншифтинг в оборону. Этот цикл повторился трижды за игру – с верхотуры стадиона «Санкт-Петербург» было прекрасно видно, что «Фурия» откровенно экономит силы.

Когда гости включали скорости, Россия дрыгалась так, словно ее подсоединили к электрическому стулу. На максималках испанцы вообще не чувствовали соперника, но благородный Хулен Лопетеги явно не хотел унижать Черчесова и расстраивать принимающую сторону. Суперзвезды нагрянули в Петербург чисто ради разминки. Для них этот матч – отбегать и забыть, для нас – гордиться и вспоминать.

Сборная России выглядела неплохо только в те отрезки, когда испанцы ложились в спячку. Впрочем, мысли в атаке все равно не было: продвижение к воротам Де Хеа напоминало знакомство с FIFA, когда просто отдаешь мяч свободному игроку, который находится чуть ближе к воротам. При этом у России набралось кошмарное количество неточных пасов: не прерванных, а именно кривых, отправленных в пустоту. У Испании первая корявая передача случилась уже в конце матча – мяч улетел в аут в центре поля.

Делать выводы по этому товарняку просто нелепо: встреча получилась игрушечной, неполноценной и нерелевентной. Топ-игроки прилетели покуражиться, а герои РФПЛ (с незаметными вкраплениями из Европы) пыжились и воспользовались испанским пижонством. На чемпионате мира такое однозначно не прокатит: туда все приедут умирать и убивать, поэтому все воспоминания об Испании лучше сразу отнести на помойку.

Станислав Черчесов давно назвал товарищеские матчи контрольными. Так вот: о контрольных играх принято писать предельно коротко – дать протокол и рассказать, кто и как забивал голы. Русские медиа поступили иначе – на следующий день после 3:3 с экс-чемпионами мира и Европы даже самые прогрессивные издания вылили столько патоки, что после каждого текста хотелось провериться на сахарный диабет.

«Лучший матч сборной при Черчесове». Серьезно? Тут два варианта: либо все остальные товарняки были совсем чудовищными, либо журналисты массово свихнулись.

В первом тайме Россию раздевали, как студентку, которая переехала в общагу и впервые попробовала алкоголь. Испанцы обеспечили запас и выключились – с тем же успехом можно провести двусторонку против манекенов из H&M, а потом радоваться разгрому пластиковых фигур.

Возможно, игра на Крестовском правда была самой яркой при Черчесове, но если это – максимум, то на ЧМ даже не стоит мечтать о выходе из группы. От жеребьевки ничего не зависит: абсолютно любой дисциплинированный соперник легко закроется от предсказуемых набегов сборной России, а потом проткнет асинхронную защиту.

«Судья дал два левых пенальти». Тоже прекрасный тезис. 12 лет назад в «Зените» смеялись, когда Владислав Радимов психовал во время предсезонных матчей и даже уводил команду с поля в знак протеста против судейского беспредела. Теперь примерно тем же самым занимаются все, кого искренне огорчили две спорные точки.

Нужно понимать: Джанлука Рокки тоже трудился в курортном режиме, так что беситься бесполезно. Вместо никчемных возмущений лучше внимательно разобрать первый гол «Фурии»: не совсем понятно, как можно потерять концентрацию уже на девятой минуте, оставить Асенсио на фланге и не помешать Жорди Альбе (170 сантиметров) вонзить головой.

«Сборная старалась». Это словосочетание вообще пора вносить в стоп-лист. Сборная не может не стараться. Если она не старается, ее нужно разгонять. Если она не старается против Испании, ее нужно в полном составе ссылать в ЛФЛ.

Повышенный тестостерон – адекватная реакция организма на приезд ультратитулованных гостей. Поэтому нахваливать игроков за то, что они не сдались после 0:2 – то же самое, что аплодировать за любой другой естественный процесс: например, бритье, чистку зубов или снятие айфона с блокировки.

Такое впечатление, что русские журналисты вообще не смотрели этот матч и писали приторные тексты то ли по протоколу, то ли по статистическим выкладкам. У сборной все те же проблемы: нет лидера, нулевая вариативность в атаке, ядерные провалы в защите и опорной зоне. Две банки от Смолова – результат расслабленности испанцев, позволивших приблизиться к штрафной, а не очередная заявка Федора на переезд в Европу.

3:3 с испанцами – это как шахматная ничья Игоря Денисова с гроссмейстером Петром Свидлером. Приятно, но непригодно для вменяемого анализа. Так что все восторги лучше оставить до тех пор, пока сборная не выйдет из группы на домашнем ЧМ: если этого не произойдет, то непоражение от сонной «Фурии» так и останется самым светлым хайлайтом за два года при Черчесове.

Грустно.

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