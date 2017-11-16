Eurosport
Вратарь сборной США пропихнул себе между ног прострел от парня из киевского «Динамо»
Курьезный гол мастера по привозам.
Голкипер сборной США Итан Хорват допустил грубую ошибку в товарищеском матче со сборной Португалии. На 31-й минуте при счете 1:0 в пользу американцев защитник португальцев Виторино Антунеш прострелил с левого фланга в направлении ворот соперника. Хорват слишком широко расставил ноги и пропустил мяч в ворота.
Эта ошибка лишила США победы – матч завершился вничью 1:1.
В мае Хорват привез эпический гол в чемпионате Бельгии.
- В октябре США проиграли в заключительной встрече отборочного турнира ЧМ-2018 Тринидаду и Тобаго со счетом 1:2 и лишились шансов на поездку в Россию.
- После провала квалификации ЧМ в отставку подал главный тренер США Брюс Арена. Исполняющим обязанности назначен Дэйв Сарачан.
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