Eurosport

Вратарь сборной США пропихнул себе между ног прострел от парня из киевского «Динамо»

Вратарь сборной США пропихнул себе между ног прострел от парня из киевского «Динамо»
Eurosport

1 час назадИзменено 24 мин. назад

Курьезный гол мастера по привозам.

Голкипер сборной США Итан Хорват допустил грубую ошибку в товарищеском матче со сборной Португалии. На 31-й минуте при счете 1:0 в пользу американцев защитник португальцев Виторино Антунеш прострелил с левого фланга в направлении ворот соперника. Хорват слишком широко расставил ноги и пропустил мяч в ворота.

Эта ошибка лишила США победы – матч завершился вничью 1:1.

В мае Хорват привез эпический гол в чемпионате Бельгии.

  • В октябре США проиграли в заключительной встрече отборочного турнира ЧМ-2018 Тринидаду и Тобаго со счетом 1:2 и лишились шансов на поездку в Россию.
  • После провала квалификации ЧМ в отставку подал главный тренер США Брюс Арена. Исполняющим обязанности назначен Дэйв Сарачан.

Фейсбук очень спортивен и приятен

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