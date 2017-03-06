Мегагол какого-то футболиста в чемпионате Ирака, которому похлопал бы даже Златан Ибрагимович

«Аль-Бахри» принимал «Аль-Шорту» в матче чемпионата Ирака. Счет был открыт на 21-й минуте футболистом хозяев Алаа Асабом. Форвард получил мяч невдалеке от центрального круга после неудачного выноса защитника, принял его на грудь, позволил отскочить от газона, а затем пробил. Получился шедевр.

Асаб оформил дубль в первом тайме, обеспечив своей команде преимущество 2:1.

Во второй 45-минутке «Аль-Бахри» пропустил 6 голов, ответил лишь одним мячом. Команда Асаба проиграла 3:7.

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