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Мегагол какого-то футболиста в чемпионате Ирака, которому похлопал бы даже Златан Ибрагимович

Мегагол какого-то футболиста в чемпионате Ирака, которому похлопал бы даже Ибрагимович
Eurosport

1 час назад

Хороший повод расширить географию знаний о футболе.

«Аль-Бахри» принимал «Аль-Шорту» в матче чемпионата Ирака. Счет был открыт на 21-й минуте футболистом хозяев Алаа Асабом. Форвард получил мяч невдалеке от центрального круга после неудачного выноса защитника, принял его на грудь, позволил отскочить от газона, а затем пробил. Получился шедевр.

  • Асаб оформил дубль в первом тайме, обеспечив своей команде преимущество 2:1.
  • Во второй 45-минутке «Аль-Бахри» пропустил 6 голов, ответил лишь одним мячом. Команда Асаба проиграла 3:7.

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