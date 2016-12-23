Ювентус
    -
    19:30
    23.12.16
    Jassim Bin Hamad Stadium
    Милан
      Суперкубок Италии • Финал
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Ювентус - Милан
      Суперкубок Италии - 23 декабря 2016

      Футбол, Суперкубок Италии. Следите за матчем Ювентус – Милан на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:30 23 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Массимилиано Аллегри или Винченцо Монтелла? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Ювентус – Милан? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Ювентус и Милан, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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