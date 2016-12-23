AFP

«Милан» в серии пенальти вырвал у «Ювентуса» Суперкубок Италии

«Милан» в серии пенальти вырвал у «Ювентуса» Суперкубок Италии
Eurosport

17 ч. назад

Матч завершился победой «россонери» в серии пенальти – 5:4.

«Ювентус» – «Милан» – 1:1 (в серии пенальти 3:4)

Голы:

1:0 – Джорджо Кьеллини, 18'

1:1 – Джакомо Бонавентура, 38'

Серия пенальти:

Голкипер «Милана» Доннарумма вытащил один пенальти, еще раз у «Ювентуса» промахнулся Марио Манджукич, попавший в перекладину.

  • «Милан» выиграл седьмой Суперкубок Италии в истории.
  • Джанлуиджи Буффон сыграл 600-й матч за «Ювентус».

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