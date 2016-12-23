AFP
«Милан» в серии пенальти вырвал у «Ювентуса» Суперкубок Италии
Матч завершился победой «россонери» в серии пенальти – 5:4.
«Ювентус» – «Милан» – 1:1 (в серии пенальти 3:4)
Голы:
1:0 – Джорджо Кьеллини, 18'
1:1 – Джакомо Бонавентура, 38'
Серия пенальти:
Голкипер «Милана» Доннарумма вытащил один пенальти, еще раз у «Ювентуса» промахнулся Марио Манджукич, попавший в перекладину.
- «Милан» выиграл седьмой Суперкубок Италии в истории.
- Джанлуиджи Буффон сыграл 600-й матч за «Ювентус».
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